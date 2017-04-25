Doç. Dr. Yolcu;” İyi Sonuçlar Alınıyor”

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ümit Yolcu diş implantlarından iyi sonuçlar alındığını söyledi.

Doç. Dr. Yolcu: “Başarı şansının oldukça yüksek bir tedavi yöntemi hem hastaların hem de hekimlerin yüzünü güldürücü bir tedavi şeklidir. Dental implantlar diyince yapay diş kökü anlaşılmalıdır. İmplantların şekilleri vidaya benzemektedir ve çene kemiğine döndürülerek yerleştirilmektedir.Tedavi yöntemi olarak implantı seçerken dikkat etmemiz gereken durumlar söz konusudur. Birincisi, implant çene kemiklerin içine yerleştirildiği için çene kemiğine implantı yerleştirelebilecek nitelikte ve yeterlilikte çene kemiğinin olması gerekmektedir. İkincisi, hastaların sistematik hastalıklara sahip olup olmamasıdır. Yüksek tansiyon gibi bir takım hastalıklar durumu engel olabilmektedir. Eğer ki bu hastalıklar kontrol altına alınmışsa implant yapılmasına hiçbir sorun teşkil etmez. Hemen hemen çoğu sistemik hastalıkta implant uygulamaları başarıyla yapılabilmektedir” dedi.

Doç. Dr. Yolcu ” En çok karşılaştığımız sorulardan biri implantları devletin karşılayıp karşılamamaları sorusudur. Şu anda implant tedavilerini devlet karşılamamaktadır. Hasta implant tedavisiyle ilgili maliyetleri kendisi ödemektedir. Maliyeti şu anda fakültemizde 1000 lira ile 2500 lira arasında değişmektedir. Bu fiyat farkı yapılan implantların markasına göre değişmektedir. İmplant materyalleri yani vidaları titanyum malzemeden yapılmaktadır. Bu maddenin özelliği vücutla uyumluluğu oldukça yüksek bir materyaldir. Şimdiye kadar implantla ilgili alerjik reaksiyonla karşılaşmadık. İmplant tedavisi uzun yıllardır dünyada uygulanan bir tedavi yöntemidir. Türkiye’ de ise son 5-10 yıldır yoğun bir şekilde uygulanmakta ve halk tarafından tercih edilmektedir. Bu da göstermektedir ki implant tedavisi oldukça başarılı bir tedavi yöntemidir.İmplantta başarı şansı 5 yıllık takiple %90-%98 civarındadır. İmplantın ömrü dişimizin ömrü kadardır. Şöyle ki dişlere bakmazsanız çürük, diş eti hastalığı olur. Bu gibi nedenlerle dişi nasıl kaybediyorsanız implanta da bakmazsanız çürük oluşmaz yalnız implant diş etinin yüzeyi açılır ve implant kayıpları yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

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