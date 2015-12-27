Doğa Yürüyüşü

Malatya Valiliği tarafından, Beydağı ağaçlandırma bölgesinde “Dünya Çevre Günü” dolayısıyla düzenlenen yürüyüş ilgi gördü.



Valiliğin, özellikle gençlere çevre bilinci ve doğa sevgisinin aşılanması ve dağcılık sporuna özendirilmesi amaçlı olarak gerçekleştirilen yürüyüşe katılanlar, eski belediye yanından araçlarla taşındılar. Vali Ulvi Saran, Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Muzaffer Sayın, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İrfan Kaya, vatandaşlar, öğrenciler ve sporcular, TOKİ Yolu’ndan Beydağı eteklerine kadar olan 2.5 kilometrelik yolda gidiş- dönüş 5 kilometre yürüdüler. Yürüyüşte katılımcılara özel olarak hazırlanmış tişörtün yanı sıra kumanya paketleri de dağıtıldı.



Güvenlik önlemlerinin yanı sıra 112 Acil yardım ekiplerinin de sağlık önlemleri aldığı yürüyüş vukuatsız tamamlandı.



FOTO: Buğra COŞKUN

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