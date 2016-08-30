Doğal Kaynaklardan Elektrik Üretimi

Bugüne kadar Çöpgaz Elektrik Santrali ile Bakım İstasyonu Güneş Enerji Santrali’nde elektrik üreten Büyükşehir Belediyesi, çalışmaları devam eden Malatya Çevre Entegre Tesisi’nden sonra şimdi de 2 adet HES, 3 adet GES ve 1 adet de RES projesi hazırladı.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi 2016 ve 2017 yıllarında yenilenebilir enerji alanında önemli projeler gerçekleştirecek. Su, güneş ve rüzgardan elektrik üretimi ile ilgili olarak 6 adet proje uygulanacak.

2 adet HES 7 MW elektrik

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından ana isale hattı üzerinde kurulması planlanan 2 adet Hidro Elektrik Santrali (HES)’nin proje ihalesi yapılarak, çalışmalarda sona gelindi. MASKİ isale hattı projesinin netleşmesinin ardından MOTAŞ tarafından gerçekleştirilecek olan 3.6 mw gücündeki 2 adet HES tesisinde yıllık 27.150.000 kw/h üretim hedefleniyor.

3 adet GES 11 MW elektrik

Yılboyu güneşten uzun süre faydalanan Malatya’da, güneşten elektrik üretimi için yine Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 adet proje hazırlandı. Şehir Mezarlığı mevkinde 60 bin ve 120 bin m2’lik alanlarda hazırlanan proje kapsamında; toplamda 9 MW elektrik üretimi hedefleniyor. Dağıtım şirketinden çağrı mektubu alınarak gerekli projelerin TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne sunulduğu GES’ler ile ilgili çalışmalar devam ederken, 2017 yılında en az birinin tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca Trambüs Bakım İstasyonu üzerine kurduğu Güneş Enerji Santrali’nden yüksek verim alınması üzerine Hal binası çatısı üzerine de GES kurulması için çalışmalar yapıyor. 17.000 m2’lik çatıya 2 MW gücünde GES tesisi kurulumu için Dağıtım Şirketi’ne gerekli başvurular yapılırken, bu 3 GES projesinden yıllık toplam 40 milyon kw/h elektrik üretilebileceği belirtildi.

Rüzgar Enerji Santrali

Yenilenebilir enerji üretiminde Büyükşehir Belediyesi bir İLK’i Malatya’da deneyecek. Malatya’nın en çok rüzgar alan bölgelerinden olan Arapgir ilçe merkezinde 2 farklı bölgede Rüzgar Enerji Santrali kuracak. Fizibilite çalışmalarının tamamlandığı RES projesi ile ilgili olarak Dağıtım Şirketine gerekli başvuruların yapılacağı ve her iki RES projesinden toplamda 8 MW elektrik üretiminin hedeflendiği kaydedildi.

Çöpgaz’dan yıllardır elektrik üretiliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir elektrik üretiminin ilkini Orduzu bölgesindeki eski çöp alanında kurduğu Çöpgaz Elektrik Santrali’nde gerçekleştirmişti. Burada kurulan elektrik santralinde 2 MW’ın üzerinde elektrik üretilirken, ayrıca yapım çalışmaları devam eden Malatya Çevre Entegre Projesi’nde de 10 MW’ın üzerinde elektrik üretiminin yapılacağı belirtildi.

40 MW elektrik üretimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi gerek mevcut santraller ve gerekse de projelendirdiği diğer elektrik üretim santralleri ile toplamda 40 MW dolayında elektrik üretimi hedeflerken, bu projelerin gerçekleşmesiyle birlikte Malatya’nın yenilenebilir enerji üretimi üssü haline geleceği ve Türkiye’de örnek olacağı kaydedildi.

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