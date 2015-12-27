Malatya’da düzenlenen Satranç İl Birinciliği çekişmeli geçti.

Türkiye Satranç Federasyonu 2010 yılı faaliyet programında yer alan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından iki gün Satranç Eğitim Merkezi Salonu’nda organize edilen İl Birinciliği Satranç Şampiyonası yapıldı.120 kişinin katıldığı, çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Ali Ekber Doğan Malatya Birincisi oldu. Doğan, 2011 yılında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda Malatya’yı temsil edecek.

Müsabakalar sonunda ilk beşe giren sporcular şunlar; “1- Ali Ekber Doğan, 2- Emrullah Cankurt, 3- Bekir Gökçe, 4- Hasan Basri Kayhan, 5- Ahmet Hamza Kaya.”