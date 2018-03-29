Doğanşehir MYO’yu Tercih Edene Karşılıksız Burs

Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine hayırsever işadamı Vahap Küçük tarafından sağlanan karşılıksız burs “Mesleki Eğitime Destek” protokolü ile artık ÖSYS tercih kılavuzunda yer alacak.

Doğanşehir Vahap Küçük MYO’da düzenlenen söz konusu protokolün imza törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Cemal Koyunoğlu, MYO Sekreteri Nail Korkmaz, akademik ve idari personel katıldı.

İmza töreninde konuşan ve imzalanan protokol hakkında bilgiler veren Doğanşehir Vahap Küçük MYO Müdürü ve Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Cemal Koyunoğlu, “Bu protokolle, İnönü Üniversitesi Doğanşehir Vahap Küçük MYO’da bulunan programları öğrencilerin tercih etmesini sağlamak, öğrencilerin başarılarını teşvik etmek ve ülkemizde bilgi, beceri ve donanım sahibi teknik elemanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak için hayırseverin bu okuldaki öğrencilere maddi destek vermesi amaçlanmıştır.” dedi.

Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak ise imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak söz konusu protokolün Meslek Yüksek Okuluna tercihlerin artmasına vesile olacağına inandığını ifade etti.

İlçeleri için son derece önemli olan ve bu bilinçle kuruluşundan bugüne gerekli desteği esirgemediğini belirten Doğanşehir Belediye Başkanı ve hayırsever işadamı Vahap Küçük, kendisi tarafından verilen bursun okulu kazanan her öğrenci için geçerli olduğunu, geleceğimiz olan evlatlarımızın geleceği ve ülkemizin refahı için gerekli olan tüm desteği yaşadığı sürece vereceğini söyledi.

Kuruluşundan beri Meslek Yüksekokuluna verdiği sayısız katkılardan dolayı Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’e teşekkür den Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Hem belediye başkanı olarak hem de hayırsever bir işadamı olarak her konuda bizlere katkı sunan Sayın Vahap Küçük okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilere zaten burs vermekteydi. Söz konusu protokolü imzalamamızdaki amaç ise okulumuzu kazanan öğrencilere karşılıksız bursun verildiğine dair ibarenin ÖSYS tercih kılavuzunda yer almasını sağlamak için gereken bir prosedürdü. Doğanşehir Vahap Küçük MYO’nun kuruluşundan beri gerekli olan yardımı hiçbir zaman bizden esirgemeyen Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Üniversitemizin mevcut fiziki yapıları arasında en mükemmel bina bu okulumuzun binasıdır. Son derece modern alt yapısı ve teknik imkânlarıyla öğrencilerimizin hizmetinde olan okulumuzda mevcut iki bölüme yeni iki bölüm daha kazandırdık. Bunlardan biri İtfaiye diğeri ise Çağrı Hizmetleri Bölümüdür. Sayın başkanımızın verdiği her öğrenciye burs desteği ile okulumuza tercihlerin daha da artacağını düşünmekle beraber örnek bir yaklaşımın da sergilendiğini belirtmek isterim. Huzurunuzda kendilerine teşekkür ediyorum.

Yapılan konuşmaların ardından söz konusu protokol imzalandı.

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