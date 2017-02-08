Doğanşehir’den Savunma İstendi
Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), Amatör Futbol Ligi ekiplerinden Doğanşehir Belediyespor’dan savunma istedi.
AFDK, 22 Ocak’ta Doğanşehir Belediyespor ile 1932 Malatyagücü arasında oynanan Malatya 1. Amatör Futbol Ligi müsabakasında, Doğanşehir Belediyespor’un oyuncu sayısının 7’nin altına düşmesi nedeniyle ‘talimatlara aykırı harekette bulunulmasından’ dolayı kulüpten savunma istedi.
AFDK’dan yapılan açıklamada, “Doğanşehir Bld. Spor Klb. hakkında; 22.01.2017 tarihinde oynanan 1932 Malatyagücü Spor – Doğanşehir Bld. Spor 1. Amatör Küme (Malatya) müsabakasında oyuncu sayısının 7’nin altına düşmesi nedeni ile talimatlara aykırı harekette bulunulmasından savunma istenmesine karar verilmiştir” denildi.
5 OYUNCU KIRMIZI KART GÖRÜNCE..
Malatya 1. Amatör Büyükler Ligi A Grubu’nda 22 Ocak’ta İnönü Üniversitesi sahasında 1932 Malatyagücü ile Doğanşehir Belediyespor arasında oynanan ve Kerem Candaş’ın yönettiği müsabaka konuk takım Doğanşehir Belediyespor’dan 5 oyuncunun kırmızı kart görmesi nedeniyle tatil edilmişti.
Müsabakada ev sahibi takım 1932 Malatyagücü takımının 1-0 üstünlüğü devam ederken, Doğanşehir Belediyespor’dan 5 oyuncu hakeme şiddetli itiraz ve küfür ettikleri gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyun dışında kalmışlardı.
Kırmızı kartlardan sonra sahada ‘Oyuncu ihraçları sonrası müsabakanın devamı için 1 takımın kadrosunda en az 7 oyuncu bulunmalı’ kuralına aykırı bir durum ortaya çıkınca hakem Kerem Candaş müsabakayı tatil etmişti.
Yeni Malatya Gazetesi