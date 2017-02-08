Doğanşehir’den Savunma İstendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, hükümetin ÖTV’yi Nisan ayı sonuna kadar %0 olarak belirlemesi üzerine bir kanun...