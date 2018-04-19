Doğanşehir’e 100 Yataklı Yeni Hastane

Doğanşehir ilçesine yeni yapılacak olan 100 yataklı devlet hastanesinin inşaat işi ihaleye çıkarıldı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ilana göre; Doğanşehir’de 100 Yataklı Devlet Hastanesi ve 10 daireli lojman inşaatı için ihale düzenlendi. Buna göre; hastane binası 4 katlı olacak, lojman ise 3 katlı ve 10 daireli yapılacak.

100 yataklı Doğanşehir Devlet Hastanesi’nin inşaat ihalesinin 16 Mayıs 2018 tarihinde Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

İhale şartnamesine göre, hastane ve lojmanın yapım süresinin 1.5 yıl olduğu ve hastanenin 2019 sonunda veya 2020 başında hizmete girmesinin hedeflendiği belirtildi.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi

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