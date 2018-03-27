Doğanşehir’e 200 Kişilik Pansiyon

Eğitime %100 Destek Kampanyası çerçevesinde, Senkron Reklam ve Matbaacılık San ve Ltd. Şti. adına hayırsever Vahap Küçük ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Doğanşehir’de, %51 lik kısmı hayırsever Vahap Küçük tarafından yaptırılarak teslim edilecek olan 200 Öğrencilik Pansiyon inşaatı için hazırlanan protokol Vali Ali Kaban’ın nezaretinde düzenlenen törenle imzalandı.

Vali Kaban, törende yaptığı konuşmada, hayırsever Vahap Küçük tarafından %51’lik kısmı yapılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine teslim edilecek olan 200 öğrencilik pansiyonun yer sıkıntısı yaşayan öğrencilerimize hizmet vereceğini söyleyerek hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Konuşmasının ardından Vali Kaban’ın nezaretinde Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı tarafından protokol imzalandı.

Bülten