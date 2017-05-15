Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

Doğanşehir’e 21 Milyon TL’lik Yatırım Yapılacak

Doğanşehir’e 21 Milyon TL’lik Yatırım Yapılacak
  • 15.05.2017
  • 0

MASKİ Genel Müdürlüğü, tarafından Doğanşehir ilçesinde 21 milyon TL’lik alt yapı çalışmaları yapılacak.

MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada; “ Artan nüfus ile beraber oluşabilecek su sıkıntılarını göz önünde bulundurarak Doğanşehir’in geleceğini planladık. Bu kapsamda 21 milyon TL tutarında 75 km içmesuyu hattı, 2.000 adet abone bağlantısı, 90 km kanalizasyon hattıyla beraber 2.111 adet parsel bacası ve 1.990 muayene bacası çalışması gerçekleştireceğiz. Şuana kadar toplamda 29 km kanalizasyon hattı, 25 km içmesuyu hattıyla beraber 663 adet abone ve parsel bacası bağlantısını gerçekleştirdik. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte Doğanşehir ilçe merkezine 50 yıl hizmet verecek sağlam altyapı yatırımı gerçekleşmiş olacak. İl sınırlarımız içinde bulunan tüm bölgelerimizin sağlam bir alt yapıya kavuşması için çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Bülten

 

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."