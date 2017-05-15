Doğanşehir’e 21 Milyon TL’lik Yatırım Yapılacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, tarafından Doğanşehir ilçesinde 21 milyon TL’lik alt yapı çalışmaları yapılacak.

MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada; “ Artan nüfus ile beraber oluşabilecek su sıkıntılarını göz önünde bulundurarak Doğanşehir’in geleceğini planladık. Bu kapsamda 21 milyon TL tutarında 75 km içmesuyu hattı, 2.000 adet abone bağlantısı, 90 km kanalizasyon hattıyla beraber 2.111 adet parsel bacası ve 1.990 muayene bacası çalışması gerçekleştireceğiz. Şuana kadar toplamda 29 km kanalizasyon hattı, 25 km içmesuyu hattıyla beraber 663 adet abone ve parsel bacası bağlantısını gerçekleştirdik. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte Doğanşehir ilçe merkezine 50 yıl hizmet verecek sağlam altyapı yatırımı gerçekleşmiş olacak. İl sınırlarımız içinde bulunan tüm bölgelerimizin sağlam bir alt yapıya kavuşması için çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Bülten