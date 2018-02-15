Doğanşehir’e 8 Dekarlık Meydan
Malatya Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerine meydan kazandırma yolunda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Doğanşehir ilçesine yaklaşık 8 bin metrekare (8 dekar) büyüklüğünde bir meydan kazandırılıyor.
Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre; İmar İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Doğanşehir ilçesinin daha güzel bir görünüme kavuşması için meydan düzenleme projesi hazırlandığı belirtildi.
3.derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan yaklaşık 8 bin metrekarelik bir alana proje hazırlanarak, Sivas Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun onayına sunulduğu kaydedildi.
Meydan etrafındaki 23 yapının dış cephe yenilemelerinin de bulunduğu proje çerçevesinde; 6 bin 500 m2 büyüklüğünde meydan, 1.200 m2 yeşil alan ile birlikte tören alanı, saat kulesi ile havuzun bulunduğu bildirildi.
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Eskiden ilçemiz Doğanşehir’de insanlar ya pancar ve elma ile geçimini sağlardı, öyle ki pek kayısı ile uğraşılmazdı. Hal böyleyken Doğanşehir’e merkezdeki çay bahçesi hayli hayli yetiyordu. Şimdi kimse tarımla uğraşmıyor, tabi boş gezenler için daha büyük alana ihtiyaç var. Bizim millet de hizmet diye bunları alkışlıyor.
öncelikle dönüm dekar ne kadar eder ona bir bakın 8 dekar 80 dönüm eder 8bin metre krede 8 dönüm eder sayın editör.
EDİTÖRDEN: 1 AR: 100 m2, 1 DEKAR: 1000 m2, 1 HEKTAR:10 Bin m2, 1 DÖNÜM: 918 m2’dir. Açın bakın, öğrenin, insanları yanlış bilginizle yanıltmayın, sn. okur!
sayın başkanın yanın da 2 tane adam gibi bir insan olsa doğanşehre neler kazandırılmaz ki sayın başkan hem yalınız hemde etrafında bilgisiz insan var saygılar