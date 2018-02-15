Doğanşehir’e 8 Dekarlık Meydan

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerine meydan kazandırma yolunda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Doğanşehir ilçesine yaklaşık 8 bin metrekare (8 dekar) büyüklüğünde bir meydan kazandırılıyor.

Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre; İmar İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Doğanşehir ilçesinin daha güzel bir görünüme kavuşması için meydan düzenleme projesi hazırlandığı belirtildi.

3.derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan yaklaşık 8 bin metrekarelik bir alana proje hazırlanarak, Sivas Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun onayına sunulduğu kaydedildi.

Meydan etrafındaki 23 yapının dış cephe yenilemelerinin de bulunduğu proje çerçevesinde; 6 bin 500 m2 büyüklüğünde meydan, 1.200 m2 yeşil alan ile birlikte tören alanı, saat kulesi ile havuzun bulunduğu bildirildi.

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