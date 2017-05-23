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Malatya Haber -

Doğanyol- Pütürge Yolu İhalesi Yapıldı

Doğanyol- Pütürge Yolu İhalesi Yapıldı
  • 23.05.2017
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  • 24 kilometre uzunluğundaki Pütürge-Doğanyol Karayolu  ihalesi yapıldı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yaptığı yazılı açıklamada; “Pütürge ve Doğanyol’lu hemşerilerimize vermiş olduğumuz bir sözü daha hayata geçiriyoruz. Pütürge-Doğanyol Karayolu’nun yapımı için vermiş olduğumuz sözümüz gerçeğe dönüştü ve yapım ihalesi yapıldı. Bölgedeki vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.

Proje hakkında bilgi veren Çalık; “Yeni Pütürge-Doğanyol Karayolu projesi, 27 kilometrelik mevcut yol, 24,4 kilometreye düşecek ve yaklaşık 3 kilometre kısalma sağlanacaktır. Projesi onaylı bu yolun fiziki ve geometrik standartlarının 10 metreye yükseltilerek seyahat konfor ve güvenliği sağlanmış olacak. Projenin yaklaşık maliyeti 70 milyon TL’dir. ” şeklinde bilgi verdi.

Çalık; Karayolları tarafından ihalenin bugün 23 Mayıs 2017 tarihinde yapıldığını ve ihaleye 32 firmanın katıldığını ve ihale süreci ile ilgili değerlendirmenin devam ettiğini kaydetti.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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