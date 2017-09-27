Doğanyol’a Kültür Merkezi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya merkezin yanı sıra ilçe ve kırsal mahallelerde de önemli yatırımlar ve hizmetler gerçekleştirmeye devam ediyor.

İlçelerde ve kırsal mahallelerde yapmış olduğu fiziki yatırımların yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirileceği, gençlerin ve bayanların zamanlarını değerlendirebilecekleri mekânların yapımını da gerçekleştiriyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılankültür merkezleri ile o bölgelerde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının, tekrar gün yüzüne çıkarılarak ekonomiye kazandırılması amaçlanırken, bu kapsamda Doğanyol ilçesinde de çok amaçlı Kültür Merkezi inşa ediliyor.

Doğanyol ilçesinde Kaymakamlık Binası yanında bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere toplam 1600m2 alan üzerine üç katlı olarak inşa edilen Kültür Merkezi içerisinde; çok amaçlı salon, kütüphane, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ irtibat bürosu, atölyeler, mescit, sığınak, depo ile lavabo WC grupları yer alıyor.

Yapımı devam eden Kültür Merkezi ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür eden Doğanyol İlçe Belediye Meclis üyesi Fethi Ahmet Bay, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilçemizde önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Alt yapı, yol ve asfalt çalışmaları tamamlandı. Kültür Merkezi de sosyal ve kültürel hayat bakımından ilçemizin ihtiyaç duyduğu bir yatırımdı. Yapımı devam eden Kültür Merkezini ilçemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’a tüm ilçe sakinlerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

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