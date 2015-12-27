Doğanyol’da Çalıştay Yapıldı

İlçelerin öncü sektörleri, gelişim eksenleri, yatırım imkanları, potansiyel zenginlikleri, sorunları ve potansiyel proje tekliflerinin ele alındığı çalıştayların 8’ncisi Malatya’nın Doğanyol ilçesinde gerçekleştirildi.

Doğanyol Tanrıverdi Öğretmenevi’nde düzenlenen çalıştayda, selamlama konuşması yapan ilçe kaymakamı Bünyamin Kuş, bu çalıştaydan dolayı BİLSAM‘a teşekkür ederken, ilçe için çok faydalı bir çalışma olacağını kaydetti.

Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Derneği (BİLSAM) İlçe Çalıştayları Proje Koordinatörü Mikail Özkaya proje hakkında bilgi verdi.

Daha sonra programın moderatörlüğünü yapan BİLSAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer, bütün katılımcılara teşekkür ederek,

bu çalışmalarla sorunları tespit etmek var olan sorunlara yönelik çözüm önerileri ortaya koymak, durum tespiti ve analiz yapmak ve böylece kurumlarımıza yardımcı olmak istediklerini belirtti. Gezer, Malatya için gerçekleştirilen “Malatya Vizyon 2023” raporundan sonra ilçeleri gündeme aldıklarını ifade etti.

Çalıştay’da sırasıyla durum tespiti ve analizi, Doğanyol ile ilgili temel veriler, Doğanyol’un stratejik özellikleri, sorunlar, Doğanyol için proje önerileri ve ilçe vizyonu çalışıldı. Yürütme Kurulunun BİLSAM üyelerinden, İsa Akgül, Metin Şenel, Mikail Özkaya ve Murat Aşan tarafından oluşturulduğu çalıştay yaklaşık 3 saat sürdü.

BİLSAM, tarafından gerçekleştirilen çalıştaya, Doğanyol Kaymakamı Bünyamin Kuş, Doğanyol Belediye Başkan Vekili Özcan Öz, Gökçe Belediye Başkanı Hüseyin Doşar, İlçe Emniyet Amir Vekili Yasin İnan, Malatya İl Özel İdare Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Sezik, BİLSAM üyelerinden İlhami Polat, İl Genel Meclisi ve İlçe Belediye Meclis üyeleri, Doğanyol İlçesinin kamu, özel sektör ve sivil toplum kurumlarının temsilci ve şube müdürleri olmak üzere yaklaşık 40 kişi katıldı.

Bu çalıştayların sonunda ilçeler ile ilgili bütün verilen analiz edilerek birkaç ay içerisinde rapor haline getirilip kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.