Doğanyol’da MHP Kongresi

MHP Doğanyol İlçesi olağan kongresinde Emrah Sevimli yeniden ilçe başkanı seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Doğanyol İlçe olağan kongresi yapıldı. Öğretmenevi’nde yapılan kongrede Emrah Sevimli seçimleri kazandı. Kongreye MHP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Adem Özbay, MHP Malatya İl Başkanı Hacı Mehmet Demirkaya, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Gökhan Şahin, MHP Pütürge İlçe Başkanı Ahmet Aslan, MHP Malatya eski İl Başkanı Avukat Arif Yıldız, MHP Malatya İl Teşkilattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hasan Baydoğan ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra divan heyeti oluşturuldu. Divan başkanlığına MHP MKYK üyesi Adem Özbay, üyeliklerine MHP İl Yönetim Kurulu üyesi Kazım Varol, Pütürge İlçe Başkanı Ahmet Aslan, Hasan Onbaşıoğlu seçildi. Divan Başkanı Adem Özbay, konuşmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajını okuyarak başlarken birlik ve beraberliğin de pekişmesinde kongrelerin önemli olduğunu dile getirdi. Özbay, 2015 yılında yapılacak genel seçimlerin hayati derecede önemli olduğunu, bunun için herkesin tek yürek olarak milliyetçi hareketin iktidara taşınması gerektiğini belirtti. MHP Doğanyol İlçe teşkilatı faaliyet ve maliyet raporları okunarak ibra edildi.

TEHLİKELİ, KRİTİK BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ

MHP Doğanyol İlçe Başkanı Emrah Sevimli, kongrenin Doğanyol, Malatya ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyerek birlik ve beraberliklerin pekişmesi gerektiğini söyledi.

MHP Malatya İl Başkanı Hacı Memet Demirkaya da, Doğanyol ilçe kongresinin hayırlara vesile olmasını dileyerek 2015 yılının cumhuriyet tarihinin en kritik, en zor ve en tehlikeli bir süreci olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Neden gelecek bu kadar tehlikeli? Ayn El Arap yani Kobani bahane edilerek, ülkemizde isyan provaları yapılıyor. Bunu yaparken şanlı Türk Bayrağımızı indirdiler. Atatürk büstlerini tarumar ettiler. Okullarımızı yaktılar, kütüphaneleri yaktılar. Yetti mi, yetmedi. Oradaki vatandaşlarımızın dükkanlarını yağmaladılar. Yetti mi yetmedi. Polisimizi, askerimizi şehit ettiler.”

Bölgenin çapulcuya, eşkıyaya teslim edildiğini anlatan Demirkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vatandaşlarımız inim inim inlemektedir. Biz ki Kıbrıs için yollara çıkıyoruz, Türkistan, Kerkük diyoruz. Kendi ciğerimiz yanıyor. Çanakkale, Dumlupınar şehitleri bunlar için mi şehit oldu. Ülkeyi bize bu şekilde idare edelim mi diye şehit oldular. Yarın Rabbim huzuruna vardığımız zaman şehitlerimizin yüzüne nasıl bakacağız. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti devleti tehlikededir. Bugün bir milletvekili kalkmış diyor ki, ’90 yıllık reklam bitmek üzere’ bu ne demektir, arkadaşlar. Meclis’teki bir vekil, cumhuriyetin bittiğini söylüyor. Vatanını, milletini, Allah’ını seven arkadaşlarım. Biz bunlara seyirci mi kalacağız. Biz bunlar için mi yaşıyoruz.”

7 HAZİRAN’DA MİLLİYETÇİ HAREKET İKTİDARA GELMELİ

Dünya kurulduğundan beri güçlerin sürekli olarak değiştiğini anımsatan Demirkaya, günümüzde gücün sandıkta olduğunu ve bunun için de 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Doğanyol’da, Malatya’da ve ülke genelinde Milliyetçi Hareket’in iktidara geleceğini bunun için de var gücüyle herkesin çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

TEK LİSTEYLE SEÇİMLERE GİDİLDİ

Yapılan konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Emrah Sevimli MHP Doğanyol İlçe Başkanlığına seçildi.

Sevimli’nin yönetim listesi şu isimlerden oluştu;

“Yakup Minnetoğlu, Ramazan Kiraz, Fedayi Demirel, Hasan İpek, Ağa Bayram, Ramazan Turgut, Recai Sekman, Nusret Güngör, Mehmet Kocabey, Atif Akın, Mesut Yalçınkaya, Cihan Akbaş, Yücel Şeko ve Emrah Pamuk.

YÖNETİM KURULU YEDEK

Halit Tekin, Eyüp Sevimli, Enser Sunal, Etem Özbey, Ramazan Özkan, Nusret Alageyik, Faruk Şeko, Ersan Yalçınkaya, Abdullah Ceyhan, Ahmet Sekman, Mehmet Sekman, Zeki Aydın, Mecit Aydın, Hacı Öz