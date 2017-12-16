“Doğru Projede Paydaş Olduk”

Mahallelilik Projesi kapsamında Battalgazi Belediyesi ile İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi arasında protokol imzalandı. Protokol imza töreninde konuşan Başkan Selahattin Gürkan, “Mahallelik Projesi, Türkiye’yi aydınlatabilecek bir meşale hüviyetine bürünecektir” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından başlatılan ve Türkiye projesi olma yolunda her geçen gün adından söz ettiren Mahallelilik Projesi kapsamında Battalgazi Belediyesi ile İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi arasında protokol imzalandı. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Mahallelik Projesi’nin Türkiye’nin milli birlik ve beraberliği açısından önemine dikkat çekerek, “Mahallelilik Projesi kapsamı içerisinde Malatya’da bu meşaleyi yakıp, bunu Türkiye’ye teşmil ederek, ülkemizin aydınlatılması noktasında, bir devlet projesi olmasını hep ifade etmiştik. Biz ilk adımını attık. Malatya’da sosyal barışı, huzuru, mahallelilik anlamında komşuluk ilkelerinin kişilere yüklediği sorumluluklar noktasında, insanımızı ve toplumumuzu bilinçlendirdiğimizde, buradaki aydınlık Türkiye’yi de aydınlatabilecek bir meşale hüviyetine bürünecektir. Böyle bir projede değerli dekanımız ve ekibiyle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu ayrıca bize farklı bir sorumluluk yüklemektedir. Bunun da farkındayız. İnşallah hocamız din, sosyoloji boyutu itibariyle, biz diğer teknik altyapı hizmetleri anlamında Battalgazi, Malatya’da başlatıp bu meşalenin Battalgazi öncülüğünde Malatya ve akabinde ülkemize teşmil edilerek rol model örnekler olacağı kanaatindeyim. Bu projenin sunumu ile birlikte, gerek değişik bakanlıklarımızda mahallelilik projesi kapsamı içerisinde bundan sonraki konsepti düzenleme çalışmalarını gördük. Gerek TOKİ’deki çalışmalarda Mahalleliği esas alan konseptlerin bundan sonra uygulanacağı ifade edildi. Bu da bizim ne denli doğru yolda olduğumuzun, doğru bir projede paydaş olduğumuzun göstergesidir diye düşünüyorum. Bu projenin başta Battalgazi’mize Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman ise, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından başlatılan Mahallelilik Projesi’ne yaptıkları protokol ile paydaş olduklarını ifade ederek, “Biz üniversite ve İlahiyat Fakültesi dekanlığı olarak bizim ilk hedefimiz insanlarımızla buluşmak, onlarla ortak meseleleri paylaşmaktır. Tabi belediyelerinden ana eksende hizmet noktası toplumun ayağına kadar giderek onlarla buluşmak ve konuşmaktır. Böylece iki kurum bir araya gelince öyle tahmin ediyorum ki büyük bir sinerji oluşacaktır. Diğer paydaş kurumlarla birlikte en kısa zamanda bugün imzasını attığımız Mahallelilik projesi hayata geçirilecek. Burada biz alan çalışmaları yapmak istiyoruz. Alanda gördüklerimizi, müşahede ettiklerimizi daha somut hale getireceğiz. İmkanlar içerisinde bunları anketler yaparak projenin sadece burada değil sonuç itibariyle yapılacağını ümit ediyorum. Malatya Battalgazi Belediye Başkanlığı ile İnönü Üniversitesi bu projeye imza attı. İnşallah Cenab-ı Hak bizi mahcup etmez. Bunu büyük başarılarla insanlarımızın katkılarını alarak onların görüş ve önerilerini ve katkılarını almak suretiyle inşallah önümüzdeki bu kış sezonunda çok güzel bir çalışmanın yapılacağını ümit ediyorum. Bu vesile ile sayın belediye başkanımıza ve değerli mesai arkadaşlarına, fakültemizin değerli öğretim üyelerine teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Battalgazi Belediyesi ile İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi arasında protokol imzalandı. İmzalanan bu protokolle, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından başlatılan Mahallelilik Projesi’ne İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi de paydaş kurum oldu. Protokol imza programına, AKP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder de katıldı.

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