“Doğru Transfer İçin Bekliyoruz”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, doğru transfer yapmak için sabırlı davrandıklarını ifade ederek, “Ben beklerim, sabırlı olurum ama son günde olsa doğru transfer yapmak isterim. Transferde geç kalmadık. Beklediğimiz isimler var. Çoğu da geldi. Biz doğru transferi bekliyoruz” dedi.

Gevrek, transfer çalışmalarından stattaki son duruma, takımın sportif hedeflerinden ekonomik hedeflerine kadar önemli açıklamalarda bulundu.

“İYİ OYUNCULARI KADROMUZA KATTIK”

Transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Gevrek, “Süper Lig ekibi Kasımpaşa’dan Ferhat Kiraz’ı kadromuza kattık. Çalışmalarımız kapsamında fikir alış verişi yapıyoruz. 2 veya 3 transfer düşünüyoruz. Hocamız, sportif direktörümüz ile kendi aramızda yapacağımız istişareyle orta sahaya bir isim alınabilir” dedi.

Gevrek, yapacakları transferlerin nokta transferler olmasını istediklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Yapacağımız transferlerin kesinlikle üst düzey ve takıma katkı sağlayacak transferler olmasını istiyoruz. Ferhat Kiraz transferi çilek değil, kiraz transferi oldu. Gerçekten transfer çalışmalarında hassas davranıyoruz. Ferhat Kiraz’ın kalitesi ve kariyeri belli, takıma ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Şampiyonluk yolunda o da ailemize katıldı.”

“TRANSFERDE GEÇ KALMADIK”

Transfer çalışmalarında hassasa davrandıklarını kaydeden Gevrek, şunları söyledi: “Transferde geç kalındığına katılmıyorum. Üç senedir aynı şeyi yaşıyoruz. Geçen sene bu kadro kurulmadan ‘hoca yok, kadro yok, takım yok’ denildi mi, büyük sosyal medyada ve basında denildi. Biz sabırla bekliyoruz. Doğru transfer olmadan, nokta transfer olmadan asla yapmayız. Erken transfer yapıp, doğru transfer yapmayacaksam, hiç yapmayayım daha iyi. Ben beklerim, sabırlı olurum ama son günde olsa doğru transfer yapmak isterim. Transferde geç kalmadık. Beklediğimiz isimler var. Çoğu da geldi. Biz doğru transferi bekliyoruz. Elimizde Amutu, Eren Tozlu ve Ahmet Arasa gibi üç önemli forvetimiz var. Alacağımız bir forvetin çok üst düzey olması lazım”

“İNŞALLAH ŞAMPİYONLUĞU YENİ STATTA KUTLARIZ”

Malatya Arena Stadı’ndaki çalışmaları yakından takip ettiklerini dile getiren Gevrek, “Hocamızla birlikte geçtiğimiz günlerde stadı ziyaret ettik. Resmiyette şuanda bu stat Yeni Malatyaspor’un değil. Ama tabi ki Malatyaspor’un oynaması için yapıldı. Ama bizler çalışmaları takip ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ile Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci stadı ziyaret etmişti. Statla ilgili eksiklerimizi bu ziyarette bildirdik. Sahanın çok fazla bir işi kalmamış ama bu eksiklerinde tamamlanması lazım. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci ile bir görüşmemiş olacak. Stattaki çalışmaları takip ediyoruz. Ama burada basın mensuplarına da iş düşüyor. Yeni Malatyaspor olarak biz elimizden geleni yapıyoruz. Bu noktada sayın valimiz ve büyükşehir belediye başkanımızla da görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah stadı en kıza zamanda bitirip, en az 3-4 maçımızı orada oynamak istiyoruz. Bunun takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Stat büyük oranda bitmiş, ufak tefek şeyler var onlarda biterse inşallah şampiyonluğu orada kutlarız” ifadelerini kullandı.

“KULÜBÜ BORÇSUZ GÖTÜRMEK İSTİYORUZ”

Gevrek, şampiyonluk hedeflerinin yanı sıra kulübü borçsuz yönetmek için hassas davrandıklarını belirterek, “Türkiye’de çoğu kulübün maddi sıkıntıları var. Ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Ben üç senedir buradayım ve üç senedir ‘maddi sıkıntı var mı?’ sorusu soruluyor. Ama biz bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Mutlaka 3-5 gün gecikmeler olur ama biz söz verdiğimiz ödemeleri, üç senedir yaptığımız gibi yapmaya deva ediyoruz. Bu noktada herhangi bir sıkıntı yok. Tabi şampiyonluk hedefimiz var. Bizim bir başka hedefimizde ekonomik anlamda da takımı sıfır borçla yönetmek. Bu konuda ciddi hassasiyet gösteriyoruz. Önümüzdeki sezona takımı borçsuz götürmek istiyoruz” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE BORCU OLMAYAN NADİR KULÜPLERDENİZ”

Gevrek, Türkiye’de borcu olmayan nadir kulüpler arasında Evkur Yeni Malatyaspor’unda olduğunu kaydederek, “İstanbul’da Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’ın, Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımıyla düzenlediğimiz bir işadamları toplantısı vardı. O toplantıda taahhütler oldu. O taahhütlerde yavaş yavaş geliyor. O taahhütlerde yerine gelirse, biz sıfır borçla götürüyoruz. Türkiye’de borcu olmayan nadir kulüplerden birisiyiz. Kulübümüz hem şampiyonluk yolunda hem de ekonomik anlamda iyi yoldadır. Ekonomik olarak futbolcularımıza verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirdik. Bundan sonrada böyle olacak” şeklinde konuştu.

“FUTBOLCULARA ÖDEMELERİMİZİ YAPIYORUZ”

Futbolcuların alacakları konusunda gününde ödemelerin yapıldığını ifade eden Gevrek, şunları kaydetti: “1-2 maç üst üste kaybedilebilir. 4-5 maç üst üste kazanılabilir. Ama maç kaybedildiğinde maalesef ‘futbolcu para alamadı, parasını alamadığı için oynamadı’ söylentileri çıkıyor. Üç senedir futbolun içerisindeyim, birçok futbolcu kardeşimle çalıştım. Zaman zaman gecikmeler olur ama ben hiçbir futbolcunun sahaya çıkıp, ‘para almadan oynamam’ diyen karakterde hiçbir futbolcu yok. Bu anlamda ‘futbolcu parayı almadı, oynamadı’ demek, futbolcuya büyük haksızlıktır. Mutlaka emeğinin karşılığını alacaktır. Ama sahaya çıktığı zaman hiçbir futbolcu ‘para alamadı’ diye oynamamazlık yapmaz. Sahaya çıktığı zaman mutlaka o formanın hakkını verir. Ben bugüne kadar çalıştığım futbolcu kardeşlerimle böyle bir sıkıntı yaşamadım. Bizim çok şükür herhangi bir maddi sıkıntımız yok. Verilmiş sözler gününde yerine geliyor.”

“STADIN AĞZINA KADAR DOLMASINI BEKLİYORUM”

Gevrek, şampiyonluk yolunda herkesin üzerine büyük sorumluluk düştüğünü kaydederek, “Stada gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Malatya büyük bir camia, şampiyonluk yolunda stadın ağzına kadar dolmasını bekliyorum. Bunu hepimiz bekliyoruz. Lig uzun bir maraton, önümüzde birçok maç var. Bir maçta hakem hata yapabilir, farklı bir şey olabilir, takım zaman zaman kötü oynayabilir, biraz sabırlı olmaları lazım. 3-5 kişinin küfür etmesiyle tribün kapandı. 3-5 kişinin yapmış olduğu hatanın cezasını başkaları çekiyor. Bu noktada daha dikkatli olmalıyız. Şampiyonluk yolunda taraftarlarımıza büyük bir görev düşüyor. İnşallah hep birlikte bir ve beraberlik içerisinde hedefimiz ulaşacağız” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi