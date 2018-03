“Doğru Yapıldığında Her Şeye Açığız”

İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen panele katılan Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, takımla birlikte iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek, “Şuanda iyi gidiyoruz. önümüzde 13 maç var, bu maçlarda iyi sonuçlar alıp, takımımızı iyi yerlere getireceğiz” dedi.

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur yeni Malatyaspor’da teknik heyet ve futbolcular, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor’ etkinliğine konuk oldu.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Güneş, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cemal Gündoğdu, Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın, Teknik Direktör Erol Bulut, teknik heyet, futbolcular, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Teknik heyet ve futbolcular, etkinlik kapsamında üniversiteye girişte, İnönü Üniversitesi Mehteran Takımı tarafından karşılandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Güneş, Evkur Yeni Malatyaspor’u heyecanla takip ettiklerini söyledi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise Evkur Yeni Malatyaspor’un maçlarını heyecanla takip ettiklerini ve alacağı sonuçları merakla beklediklerini ifade etti.

Kızılay, maçları da takip ettiklerini belirterek, “Evkur Yeni Malatyaspor’u çok başarılı buluyorum. Erol Bulut hocamızla beraber yeniden heyecan katlandı. Umuyorum ki bu sezonu çok yüksek başarılarla kapacağız. Takımımız, Malatya’nın gurur kaynağı olarak yoluna devam ediyor” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Teknik Direktör Erol Bulut, futbolcular Adem Büyük ve Sadık Çiftpınar öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştirdi.

“BAŞARIDA HERKESİN PAYI VAR”

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, son yıllarda sportif direktörlüğün Türk futbolunda yer aldığını ifade ederek, “Bu kavram Türk futbolunda bütün takımlarda tam oturmamasına rağmen yine de iyiye doğru bir gidişat var. Avrupa’da çok önceleri kulüpler bu sisteme geçtiler. Daha profesyonel anlamda kulüpleri yönetmek için gerek sportif direktör, CEO, menajer kulüplerin profesyonel anlamda faydalandığı kişilerdir. Bizim temel görevimiz teknik heyet ile futbolcular arasında, teknik heyet ile yönetim arasında bir köprü görevi oluşturmamız. Takımımızda başkan ve yönetim İstanbul’da olduğu için daha çok kulüpte işler bizim üzerimizde birikiyor. Bizde elimizden geldiğince teknik heyete yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her şeyden önce Malatyalıyız. Kulüp bizim, memleket bizim memleketimiz. 2. Lig’den Süper Lig’e giden yolda çok badireler atlattık, çok güzel günlerimiz oldu. Bunun yanında sıkıntılı günlerimiz, krizlerde oldu. Hepsinin üstesinden gelmesini bildik. Burada bir başarı varsa, bu başarıda herkesin emeği var. Teknik direktör ile birlikte onlara yardımcı olanlarda var. Kulüp içerisinde çalışan personelimizin her kesin bu işte emeği var” dedi.

“TEKNİK DİREKTÖR OLMA HAYALİM VARDI”

Teknik Direktör Erol Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor’da görev yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bulut, 20 yıllık profesyonel futbolculuk geçmişinin olduğunu anımsatarak, “2012’de futbolculuk kariyerimi noktaladım. Ondan sonra yardımcı antrenör olarak başladım. Önceden verdiğim bir karardı, teknik direktör olmayı istiyordum. Tabi buna futbolculuk kariyerimin sonuna doğru karar verdim. 3-4 kulvar var. Ya teknik direktör, ya sportif direktör, ya futbolcu temsilcisi ya da yönetici olacaksınız. Ben 37 yaşına kadar futbol oynadım ve yeşil sahalarda devam etmek istiyordum. O yüzden benim için yeşil sahada olmak önemliydi. Teknik direktör olmak istedim ama kolay bir çizgi değil. Alt kademeden başlayıp kendinizi üst kademelere taşımanız gerekiyor. Almanız gereken lisanslar var, Türkiye’de iki sene aralıklarla, Avrupa’da ise bir yıl çalışarak diğerlerine başvurabiliyorsunuz. 2009 yılında A lisansımı yaptım, 3 senede Pro lisansımı aldım. İlk teknik direktörlük deneyimim de Evkur Yeni Malatyaspor’da oldu. 8 kişilik bir ekibimiz var. Aslında bu az. Bir ekip kurmak kolay değil, ekibin birbirine iyi bir uyum sağlaması gerekiyor. Ekibimi belirlerken yaşlarımızı bir arada tutmaya çalıştım” diye konuştu.

“DOĞRU BİR KARAR VERDİĞİMİ GÖRÜP, YAŞADIM”

Takım kaptanı Adem Büyük, Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e yeni çıktığını ve öncelikli hedeflerinin Süper Lig’de kalıcı olmak olduğunu, daha sonraki hedefler arasında yapılacak yatırımlarla şampiyonluğun olabileceğini söyledi.

Tecrübeli futbolcu, Evkur Yeni Malatyaspor’da çok mutlu olduğunu ifade ederek, “6 sene Kasımpaşa’da forma giydikten sonra buraya gelmek benim için kolay olmadı. Ama geldikten sonra ne kadar doğru bir karar verdiğimi hem şehir hem de takım olarak görüp, yaşadım” dedi.

Büyük, iyi bir karolarının olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Şuan ki mevcut kadroyla uzun yıllar beraber oynarsak şampiyonluk neden olmasın. Ben şampiyon olacak takımı seçiyorum. Sadece benden kaynaklanmıyor. Burada geçen seneden şampiyon olan arkadaşlarımızda iyi bilirler, takım olmadan hiçbir şeyi başaramazsınız.”

“ÇOK DAHA İYİ BİR TAKIM İZLETTİRECEĞİZ”

Takımın stoperi Sadık Çiftpınar, teknik direktör Erol Bulut’un takıma önemli katkılar sunduğunu kaydederek, “Ligin ilk 5-6 haftasında Ertuğrul hoca döneminde, takım olarak bir oyun formatımız yoktu. 2 gol atıp 3 gol yiyorduk. Erol hocamız ilk önce defansif anlamda iyi işler yaparak, kompakt bir şekilde sahada durup, rakibe en az sayıda pozisyon vermemiz gerektiğini söyledi. Bu doğrultuda hem kendisi hem de ekibi iyi işler yapıyor. Hem severek yapıyorlar bunu da pozitif anlamda bize yansıtıyorlar. Defansif anlamda çalıştık, pozisyonları da en iyi şekilde değerlendirmeye başladık. Zaman zaman ofansif anlamda sıkıntılar yaşadık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik ama üretkenlik anlamında sıkıntı yaşamadık. Son zamanlarda bunu atlattık, skoru da buluyoruz. Üzerine koyarak devam etmeliyiz. Takım olarak hocamızın eşliğinde çalışarak, çok daha iyi bir Malatyaspor izlettireceğiz” dedi.

“İYİ BİR UYUMUMUZ VAR”

Sportif Direktör Ali Ravcı, futbolun içerisinden gelen insanların görev yaparken avantajlı olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“15 yıl profesyonel olarak futbol oynadım. Gerek futbolcuların gerek gerekse teknik direktörlerin dilinden iyi anlıyorum. Onların psikolojilerini iyi biliyorum. En büyük avantajda budur. İşin zorlukları elbette var. Futbolcuysanız antrenmanınızı yapıyor, kendinize bakıyorsunuz. Biz karşı tarafa geçtik, işin idari tarafındayız. Şimdi futbolcular, teknik heyet, yöneticiler olmak üzere 50 kişiyi bulan bir sorumluluğunuz var. İşler paylaşılınca üstesinden gelirsiniz. Biz, bu süre zarfında gecemizi gündüzümüze kattık, yeri geldi futbolcularla birlikte yatıp kalktık. Yerli ve yabancı futbolcularımızın gösterdiği sevgi ve saygıdan mutluyum. Sevgi ve saygının olduğu yerde herhangi bir sıkıntı yaşanması mümkün değil. Teknik heyetle de iyi bir uyumumuz var.”

“ZAMANI GELMİŞTİ”

Teknik Direktör Erol Bulut, 2013 yılında Evkur Yeni Malatyaspor’da yardımcı antrenör olarak görev yaptığını hatırlatarak, “Kulübü tanıdım. Şehri ve insanlarını iyi tanıyorum. Gelmemde en büyük etken bu oldu. Benim kendime 5 yıl içerisinde yardımcı antrenörlükten teknik direktörlüğe geçmek sözüm vardı. Tam zamanıydı. Teklif gelince, başkanla oturup hedefleri ve istekleri konuştuk, zamanı geldiğini düşündüm ve tercihimi kullandım” dedi.

Takım kaptanı Adem Büyük, birçok şehirde futbol oynadığını belirterek, “Şehrin yapısı, takımdaki arkadaşlığın üst seviyede olması önemliydi. 5-6 aydır buradayım hep sevgiyle karşılaştım. Herkes beni içlerinden gördü. Çok büyük sıkıntı yaşamadım. Alışmak benim için çok kolay oldu” diye konuştu.

Teknik Direktör Erol Bulut, bir öğrenicinin “Fenerbahçe maçına nasıl hazırlanacaksınız?” yönündeki sorusuna, şu cevabı verdi:

“Önümüzde çok önemli bir Bursa maçı var. Tabi her maçın hazırlığı farklı oluyor. Her takım farklı sistemle oynuyor. O yüzden biz her rakibe karşı farklı hazırlanıyoruz. Hafta boyunca hem defans hem ofans anlamında çalışıyoruz. O yüzden o gün geldiğinde Fenerbahçe’nin durumuna bakacağız, bizim durumumuza bakacağız, ona göre de hazırlıklarımızı yapacağız.”

Bulut, bir soru üzerine medyayı takip edip etmediği konusuna değinerek, “Medya konusunda arkadaşlarımız var, onlar takip ediyorlar. Ben açıkçası çokta takip edemiyorum. Bugünlerde futbolcularımızın, daha doğrusu sahaya sürdüğüm genç arkadaşımın kilosundan bahsediliyor. Şuan o kişiyi burada görmüş olsam kilosunun ne olduğunu söylerdim. Demek ki bu arkadaşımız maçları doğru takip etmiyor. Futbolcuların hangi seviyede, hangi kalitede olduğunu bilmiyor. O yüzden bazen böyle boşuna yorumlar yapıyorlar. Bence doğru yorum yapılsın ve doğru eleştiri olsun. Biz her zaman doğru yapıldığında her şeye açığız. Ama bir şeye yorum yaparken, sallarken onun da bir seviyesi olsun” şeklinde konuştu.

“ERTUĞRUL HOCA DÖNEMİNDE OYUN FORMATIMIZ YOKTU”

Takım ikinci kaptanı Sadık Çiftpınar, 3.Lig’den Evkur Yeni Malatyaspor’a geldiğini anımsatarak, “Oynadığım kulüp kapanmak üzereydi. Malatyaspor’un benimle ilgilenmesi beni çok mutlu etti. 2. Ligin Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ından birisi Malatyaspor idi. İlk sahaya adım attığımda yanlış bir karar vermediğimi anladım. Güzel bir ortam oluştuktan sonra 4 sezonda iki şampiyonluk yaşadım. Arkama dönüp baktığımda hem kendim hem de şehrim adına gurur duyduğum anlar var. Süper Lig’de mücadele ediyoruz, bu da benim için unutulmayacak zamanlar” ifadelerini kullandı.

Sadık Çiftpınar “Erol Hoca’nın gelmesiyle takım bir çıkış yakaladı. Erol hoca takıma ne kazandırdı, yani elinde bir sihirli değnek mi var?” yönündeki soruya şöyle cevap verdi:

“Ligin ilk 5-6 haftasında Ertuğrul Hoca döneminde, tabi kendisi saygı duyulacak bir teknik direktör, takım olarak bir oyun formatımız yoktu açıkçası. 2 tane gol atıyorduk, 3 tane gol yiyorduk, 3 atıp 5 yiyorduk. Tabi Erol Hocamız ilk önce defansif anlamda olumlu işler yapıp, kompakt bir şekilde sahada durup, rakibe en az sayıda pozisyon vererek, en başta defansif anlamda başarılı olmamız gerektiğini söyledi. Bu doğrultuda hem kendisi, hem ekibi işini gerçekten çok iyi yapıyor diyebilirim. Bunu da bize yansıtıyorlar.”

“BENİM İÇİN İYİ BİR TECRÜBE”

Takımın yabancı oyuncuları Okechukwu Godson Azubuike ile Aly Cissokho kendilerine uzatılan mikrofon sonrası düşüncelerini paylaştı.

Kendisine yöneltilen bazı sorulara Türkçe cevap veren Azubuike, Malatya’yı çok sevdiğini ifade ederek, “Malatyaspor’u seviyor musun?’ sorusuna, ‘Evet’ cevabını verdi.

Takımın en tecrübeli oyuncularından Aly Cissokho ise “Süper Lig, çok güçlü bir lig. Oynadığım diğer liglere göre tabi ki farklılıklar var. Ama benim için iyi bir tecrübe” dedi.

“GOMİS O GÜN GELMEMİŞ DE OLABİLİR!”

Takımın kaptanı Adem Büyük ve ikinci kaptanı Sadık Çiftpınar kendilerine yöneltilen soruları da cevapladı.

Büyük, ‘bugüne kadar karşılaştığınız en iyi defans oyuncusu kimdi?’ sorusuna, bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Sevilla’lı futbolcu ‘Simon Kjaer’ cevabını verdi.

Sadık Çiftpınar ise ‘bugüne kadar karşılaştığınız en iyi hücum oyuncusu kimdi?’ sorusuna, “Herkes Gomis dememi bekliyor ama Gomis buraya geldiğinde galiba gününde değildi. Takım olarak bizde müsaade etmedik ona, gelmemiş de olabilir. Cenk Tosun’a karşı oynadım, o da o gün etkisizdi. Fenerbahçe maçında 5 dakika içerisinde 2 gol yedik. O gün zaafiyet göstermiş olabiliriz ama Giuliano’yu gerçekten çok beğendim” cevabını verdi.

