“Doğru Zamanda Doğru Yerdeyim”

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, 20 senelik futbolculuk, 5 senelikte yardımcı hocalık deneyiminin olduğunu kaydederek, “5 sene içerisinde çalışarak, kendimi geliştirme zamanım oldu. Doğru zamanda doğru yerde olduğumu düşünüyorum” dedi.

Medipol Başakşehir’de yardımcı antrenörken Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaşan Bulut, imza töreninin ardından göreve başladı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde takımla bir araya gelen Bulut, futbolcularla kısa süreli bir toplantı yaptı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Bulut, “Buraya yabancı değiliz. 2013 yılında kısa süre de olsa burada bir çalışmamız oldu. 13 maçlık bir periyottu, iyi bir dönem geçirdik. O dönem Özcan Kızıltan’ın yardımcısıydım. Ondan sonra bir ayrılığımız oldu. Aradan 4 yıl geçti, yolumuz yine buraya düştü” dedi.

Bulut, takımın hedeflerini iyi bildiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Hedefler farklı, Süper Lig’de olan bir Yeni Malatyaspor var. Yeni hedeflerimize yürümemiz için, sahada çalışmamız gerekiyor. Mevcut kadro hedefe müsait. İyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Buna inanarak Yeni Malatyaspor’un teklifini kabul ederek, buraya geldim. İnşallah bize güvenen kişilere mahcup olmayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.”

Yardımcı hocalığı döneminde kendisini geliştirdiğini, şuanda doğru zamanda ve doğru yerde olduğunu dile getiren Bulut, “Piyasada yeterince hoca var. İşsiz olan hocalar var. Bende Başakşehir’de dolu bir 3 yıl geçirdim. Başarılı yıllar geçirdim. Her hoca gibi benimde orada emeğim çok. Başakşehir’in şuan ki durumuna bizde çok katkı sağladık. 20 senelik futbol geçmişimiz var. 5 senelikte yardımcı hocalık geçmişimiz var. 5 sene içerisinde çalışarak, kendimi geliştirme zamanım oldu. Doğru zamanda doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden de bu kararı vererek, Malatyaspor’a geldim” ifadelerini kullandı.

Bulut, Süper Lig’de hiçbir maçın kolay olmadığına dikkat çekerek, “Lig bu sene biraz daha çetin geçecek. Bütün takımlar çok ve iyi transferler yaptı. Bizim takımımızda aynı şekilde iyi transferler yaptı. Her maç zor. Maçları kolay ya da zor diye ayıramayız. Çünkü sahaya çıktığınızda 0-0 eşitlikle çıkıyorsunuz. Sahada en az hata yapan takım maçı kazanır. O yüzden biz, Yeni Malatyaspor olarak sahada az hata yaparak, elimize geçen fırsatları da en iyi şekilde değerlendirip, maçlarımızı puan ya da puanlarla bitirmek zorundayız. Onun üzerine çalışmalarımızı yapacağız. Hem defans hem de hücum anlamında kendimizi geliştireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlara da mesaj veren Bulut, “Taraftarsız futbol olmuyor. Burada daha öncede çalıştım, taraftarımız arkamızda olduğu sürece bu takımı istediğimiz seviyeye taşırız” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi