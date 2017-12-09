“Doğu Takımlarını Ligde İstemiyorlar mı?!”

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek, “Herkes hata yapabilir, bizlerde, oyuncularda, hakemlerde hatalar yapabilir ama bu hataların üst üste gelmesi bu kadar tesadüf olamaz” dedi.

Stat çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan Gevrek, takımın Göztepe karşısında iyi mücadele ettiğini ancak şanssız 3 tane gol yediklerini ifade etti.

Gevrek, 3-1 geriye düştükten sonra ikinci yarıda oyunun kontrolünün kendilerinde olduğuna dikkat çekerek, “İyi oynadık, golü de bulduk. İkinci golü de bulduk. İkinci yarı tek kale oynadık diyebiliriz ama iyi oynadığı maçlarda puan alamıyorsun. Önemli olan burada galip gelmekti. Taraftarımız önünde bizim için çok önemli bir maçtı galip gelmek istiyorduk ama maalesef olmadı. Geçen haftada biz top oynuyoruz ama maalesef bazı yerlere takılıp duruyoruz” diye konuştu.

Hakem hatalarıyla karşı karşıya kaldıklarını savunan Gevrek, “Hakem hatalarını konuşmayalım’ diyoruz ama maalesef direk oyunu etkileyecek hakem kararları var. Bugün de onlardan bir tanesi oldu. Geçen hafta tüm kamuoyunun gördüğü yüzde yüz penaltımız FIFA kokartlı hakem olan Cüneyt Çakır tarafından verilmedi. Bunu bütün Türkiye kamuoyu gördü. FIFA’da maç yöneten Cüneyt Çakır’ı izliyorum maalesef bizim Akhisar maçında sahada gezinerek maç yönettiğini görüyoruz. İyi niyetli düşünmek istiyoruz ama yüzde yüz, göz önünde olan penaltı verilmedi. Bugün aynı şey yapıldı. İkinci yarıda çok iyi oynadık, ilk penaltımız verildi ancak ikinci penaltı ilkinden daha netti. İkinci penaltıyı verme cesaretini niye bulamıyor? Artık Doğu takımları istenmiyor mu? Buraya gelmek hakemlere çok zor mu geliyor, onu da bilmiyorum” açıklamasında bulundu.

Gevrek, hakem hataları nedeniyle sabırlarının taştığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Burada iyi niyetli olalım ‘hakemler hata yapabilir, olabilir’ diyoruz. Herkes hata yapabilir, bizlerde, oyuncularda, hakemlerde hatalar yapabilir ama bu hataların üst üste gelmesi bu kadar tesadüf olamaz. Geçen hafta yüzde yüz penaltıyı vermeyeceksin bu hafta vermeyeceksin yazık günahtır. Bu kadar emek veriliyor, taraftar stadı dolduruyor ama bir kişinin dudağının arasında 2 puan gidiyor. Bu konuda daha hassas olmaları lazım, federasyonumuza da bizim ciddi şikayetimiz var. Bunu da kamuoyunun bilmesi lazım, yhatalar direk sonucu etkileyen hatalar. Bir olur, iki olur geçmişle alakalı da oynadığımız 15 maçın en az 10’un da hakem hatası var. Yazık günah değil mi? Bu konuda ciddi sıkıntılar var. İnşallah bu son olur, bir daha böyle hatalar olmaz. Hakem Süper Lig’de ilk defa maç yönetiyor, bu Malatya’ya mı denk geliyor? İyi oynadığımız maçta maalesef hakemlere takılıyoruz.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi