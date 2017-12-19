Doğu ve Güney Doğu’nun En Büyüğü

İleri teknolojik cihazlarda kurulan laboratuvarda toprak, yaprak ve su analizleri yapılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) , Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en büyük laboratuvarıyla bölgeye hizmet ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü şehrin içmesuyu altyapısını güçlendirerek vatandaşlara kaliteli içmesuyu ulaştırıyor. Kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını sağlamlaştırarak şehre hizmet ediyor. Yapılan altyapı çalışmalarıyla beraber bölgenin en büyüğü olan laboratuvarında çalışmalarına hız vererek akredite olma yolunda ilerliyor. Akredite olduktan sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin tamamından gelen toprak, yaprak, su ve atıksu analizleri yapılacak. Akredite laboratuvardan verilen deney raporları ve sertifikalar dünya genelinde geçerli olacak.

Fiziksel ve kimyasal analizlerin yapıldığı laboratuvarda toprak, yaprak, su ve atıksu analizleri aktif olarak gerçekleştiriliyor. Yapılan analizlerde toprağın fosfor, potasyum, azot, kireç değerlerine ve tuz, pH, iletkenlik (saturasyon) parametrelerinin ölçümü yapılıyor. Toprağın fiziksel analizi yapılarak verimlilik düzeyi kontrol edilip, gübre ihtiyacının olup olmadığı belirleniyor. Yaprak analizleri de gelen numunelere göre düzenli olarak yapılıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü Kaptaj’dan gelen suyu aynı kalitesiyle vatandaşların musluklarına ulaştırmak için çalışmalar yapıyor. Altyapı çalışmalarının yanı sıra suyun kalitesini düzenli aralıklarla inceleyen MASKİ Genel Müdürlüğü, yüksek ve modern teknolojik cihazlarla tasarlanan laboratuvarında suyun analizini yapıyor. Aylık düzenli olarak 450 farklı noktadan numuneler alarak suyu tahlil ediyor. Laboratuvarda bulunan cihazların hepsi kimyasal kirliliği ve en küçük mikroorganizmayı dahi tespit edecek teknolojiye sahip.

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