“Doğu ve Güneydoğu’nun En Büyüğü, En Moderni”

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu’nun koordinasyonunda Battalgazi İlçesi’nde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesine ait atık su arıtma tesisine gezi düzenlendi. Düzenlenen geziye Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut ve Kadın Meclisi Üyeleri katıldı.

Yapılan gezide, tesis scada odası, giriş ünitesi, terfi merkezi, kum yağ tutucu havuz, BIO-P ve selektör, proses havuzları, son çöktürme havuzları, susuzlaştırma ünitesi ve tesis peyzaj alanları gezilerek buraların işlevleri hakkında bilgi verildi.

Tesiste Çevre Mühendisi olarak çalışan Efer Güneş arıtma tesisi hakkında kadın meclisini bilgilendirerek ‘’Malatya ileri biyolojik atık su arıtma tesisi 2004 yılında devreye alınmış olup yaklaşık günde 130000 m3 atık suyu arıtmaktadır.’’dedi.

Efer; “Tesisimiz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ileri biyolojik atık su arıtma tesisi olarak en büyük ve en modern tesisidir.” dedi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı, Saliha Bulut “Şimdiye kadar görmediğimiz atık su arıtma tesislerinde evlerimizden kanalizasyon vasıtası ile arıtma tesisine ulaşan atıkların doğaya zarar veremeyecek bir şekilde biyolojik ortamda işlenerek ayrıştırılmasına ilk defa şahit olduk ve aynı zamanda mutlu olduk. Çünkü insanın ve çevrenin zarar görmemesi için çok büyük bir yatırım yapılmış, bundan dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’a teşekkür ediyoruz.”dedi.

Programa dâhil olan kadınlar bu tesislerdeki emeği ve çabayı gördükten sonra mutfaklardaki her türlü atığı lavabolara atmayacaklarını söyledi.

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