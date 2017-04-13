“Doğu ve Güneydoğu’nun En Büyüğü, En Moderni”
Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu’nun koordinasyonunda Battalgazi İlçesi’nde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesine ait atık su arıtma tesisine gezi düzenlendi. Düzenlenen geziye Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut ve Kadın Meclisi Üyeleri katıldı.
Yapılan gezide, tesis scada odası, giriş ünitesi, terfi merkezi, kum yağ tutucu havuz, BIO-P ve selektör, proses havuzları, son çöktürme havuzları, susuzlaştırma ünitesi ve tesis peyzaj alanları gezilerek buraların işlevleri hakkında bilgi verildi.
Tesiste Çevre Mühendisi olarak çalışan Efer Güneş arıtma tesisi hakkında kadın meclisini bilgilendirerek ‘’Malatya ileri biyolojik atık su arıtma tesisi 2004 yılında devreye alınmış olup yaklaşık günde 130000 m3 atık suyu arıtmaktadır.’’dedi.
Efer; “Tesisimiz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ileri biyolojik atık su arıtma tesisi olarak en büyük ve en modern tesisidir.” dedi.
Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı, Saliha Bulut “Şimdiye kadar görmediğimiz atık su arıtma tesislerinde evlerimizden kanalizasyon vasıtası ile arıtma tesisine ulaşan atıkların doğaya zarar veremeyecek bir şekilde biyolojik ortamda işlenerek ayrıştırılmasına ilk defa şahit olduk ve aynı zamanda mutlu olduk. Çünkü insanın ve çevrenin zarar görmemesi için çok büyük bir yatırım yapılmış, bundan dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’a teşekkür ediyoruz.”dedi.
Programa dâhil olan kadınlar bu tesislerdeki emeği ve çabayı gördükten sonra mutfaklardaki her türlü atığı lavabolara atmayacaklarını söyledi.
Bülten
Maşallah kadınlar için çok faydali bir gezi olmuş.Tam ilgi alanları zaten Atıksı arıtma tesisi. Ne günlere kaldık….
arıtma tesisimiz çerçi döneminde yapılmıştır.kent konseyi bunu nereden bilsin .bu tip yapılanmalar akp hükümetinin algı yöntemlerinden biridir.konseyde olanların bir şey bilmesi istenmez.bilirse konseye giremez.
Böyle bir şey ne duyuldu ne görüldü.Su arıtma tesisleri Sn.Yaşar Çerçi beyefendinin eseridir.
kamuoyu bu anlamlı ve pahalı yatırımları şehir dışında,gözünün önünde olmadığı için çoğu bilmez..Sanki tesis bugün açılmış da birde teşekkür ediliyor.Bu ne tuhaf bir şeydir.Bu yanıltıcı ve yalan beyanatı verenler Her kim olursa olsun istifa etmelidir.Halktan da özür dilenmelidir.
Sağ olsun mehmet yaşar çerçi ellerine sağlık
SAYIN MEHMET YAŞAR ÇERÇİNİN PROJESİNİ ÇAKIR YAPMIŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR
karakaya barajının inşasını büyük zorluklarla tamamlayan belediye reisimize teşekkürler…kent konseyi bu ise vay bu şehrin haline…
Organize ve üniversitenin arıtmasına da gezi yapsanıza.
Analiz sonuçlarını da açıklasınlar. AKtif çamuru ne yaptıklarını da açıklasınlar. Yazıklar olsun. İşimiz gösterişlere kaldı.
açılışını yapmak için bir program düzenleselerdi.bizde gelirdik??????????????????????????????????
Cakir yapmadı ki orayı
Turgut ozal tip merkezi icin de sn belediye baskanimiz ahmet cakira cokk tesekkurlerimizi sunuyoruz Allah ondan razi olsun kocaman bir hastane yanina da universite yapmis😃😃😃
CAHİLLİĞİN ZİRVE YAPTIĞI MALATYA!
Bilgisizliğin sınırının olmadığı bir kez daha teyid edildi. Malatyalı olarak utanç duydum.
2004 yılında Sayın Mehmet Yaşar Çerçi’nin Başkanlığı döneminde kısıtlı bütçe ve imkanlara rağmen Malatya’nın ve Malatyalı’nın büyük ayıplarından birisi ortadan kaldırılmış ve Atıksu Arıtma Tesisi ile bağlantıları kısa zamanda bitirilerek işletmeye alınmıştır.
Partiliden Kent Konseyi ve Kadın Meclisi vs yetkilisi olursa ve bir de bihaber olursa böyle olur. Konunun ne Ahmet Çakır ile ne de daha önceki Cemal Akın ile hiç bir ilgisi ve duhulu dahili bulunmamaktadır.
Yaklaşık 13 yıl önceki bu yüzakı yatırıma bile bu dönemde yapılmış gibi düşünmek/bilmek ve yetmezmiş gibi onun üzerinden yağcılık yapmak utanç vericidir.
Malatya Belediyesi başta olmak üzere kanalizasyonu oraya akan tüm belediyeler çıkıp düzeltme yapmalı ve özür dilemelidir.
Olayın kahramanı da hemen istifa edip özür dilemelidir.