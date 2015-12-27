Doktorun Mağazası

Malatya Park’ta Ortopedia Mağazası’nın açılışı törenle yapıldı.

Açılış törenine, Vali Ulvi Saran, İl Genel Meclis Başkanı Naci Şavata, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Kemal Deniz ile çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Saran, “Ayakkabı deyip geçmemek gerekiyor. Sağlıklı vücutta, sağlıklı ayakkabı olur. Ayak sağlığı çok önemli bir konu. Her insanın ayak sağlığına çok dikkat etmesi gerekiyor. Daha önce de gelip ortopedik ayakkabıları inceledim. Kentimize böyle önemli bir hizmeti getirdiğiniz için Malatyalılar adına sizlere teşekkür ediyorum. Mağazanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Ayak Biyomekanik Öğretim Görevlisi Dinçer Ünal ise, “Bayiliklerde çok seçici davranıyoruz. Malatya’da bir doktorun ve özellikle bir ortopedik doktorunun bu işe talip olması bizi çok etkiledi. Böylelikle Malatya’ya güzel bir hizmet kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Valimizin de açılışa katılması bizleri ayrıca onurlandırdı. Açılışa gelen herkese teşekkür ederek, mağazanın Malatya halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Devlet Hastanesi’nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan Op. Dr. Mustafa Güldoğan ise, “Doktor olarak yaklaşık 20 yıldır Malatya halkına hizmet veriyorum. Ayak sağlığı konusunda da Malatya’da bir eksikliği olduğunu tespit ettiğimi için Ortopedia mağazasının açılması gerektiğini düşündüm” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ortopedia mağazasının açılış kurdelesi yetkililer tarafından kesildi.