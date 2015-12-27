‘Doku Uyuşmazlığı Yoksa..’

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, “Belli konulardaki güvenlik birimleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde en az 20 bin din görevlisine ihtiyaç olduğunu ve bunu eğer devletin kurumları bu ihtiyacı karşılamaz ise kimlerin bu ihtiyacı karşılamak için doldurduğunu biliyoruz. O nedenle İlahiyat Fakültelerine destek verilmeli” diyerek, kendi üniversitelerinden Türkiye’de ilkkez öğrencilerin Arapça öğrenmesi için Suriye’ye gönderildiğini açıkladı.

Üniversitelerarası İşbirliği Programı (ÜNİP) 27 üniversiteden katılımla İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde başladı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayan Üniversitelerarası İşbirliği Programı Toplantısına Adıyaman Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Rize Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden rektör ve enstitü müdürlerinin katılımı ile yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve ÜNİP Genel Sekreteri Prof. Dr. İsmail Özdemir “ÜNİP protokolü, Programa katılan üniversitelerin ön lisans ve lisans eğitim-öğretiminde yapacakları işbirliği, öğretim üyelerinin lisansüstü eğitim-öğretim programlarında görevlendirilmesi esasları ile ortak lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kayıt olacak öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlilerinin belirlenmesi esaslarını; ortak bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projelerinin hazırlanması esaslarını; bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esasları kapsar” dedi.

“İLAHİYAT FAKÜLTELERİNE DESTEK VERİLMELİ, BİZ ÖĞRENCİLERİMİZİ ARAPCA ÖĞRENSİNLER DİYE ŞAM’A GÖNDERDİK”

Toplantıda konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, “Belli konulardaki güvenlik birimleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde en az 20 bin din görevlisine ihtiyaç olduğunu ve bunu eğer devletin kurumları bu ihtiyacı karşılamaz ise kimlerin bu ihtiyacı karşılamak için doldurduğunu biliyoruz. O acıdan da asli görevlerimizden bir tanesi de gerçekten İlahiyat Fakültelerini standardın üzerine çıkartmaktır. İnönü Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilkkez yabancı dil öğrenimini, Arapça dilini öğrenmek üzere, İlahiyat Fakültesi öğrencilerini Suriye’nin Şam’daki üniversitesine gönderdi. Bu din öğretimi değil, dil öğretimidir. İllkez Türkiye’de bir İlahiyat Fakültesi, Arapça dil öğrenimini bu şekilde komşumuz olan ve ana dili Arapça olan bir ülkede öğretme yoluna gitmiştir. Bu programlarımız bundan sonrada devam edecektir” dedi.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne, şuanda Ergnekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski rektör Prof. Dr. Fatih Hilimoğlu döneminde 8 yıl süreyle öğrenci alımı yapılmamıştı. Mevcut rektör Prof. Dr. Cemil Çelik döneminde,İlahiyat Fakültesine öğrenci alımına yeniden başlanıldı.

“TOPLUMLA DOKU UYUŞMAZLIĞINIZ YOKSA, VATANDAŞ KATKI VERİYOR”

Rektör Prof. Dr. Çelik, “Malatyalı işadamları bize destek vermeye başladılar. Ek bütçe ile aldığımız bütçe 25 milyon TL’dir, yaklaşık olarak Malatyalıların bu yılki üniversiteye verecekleri katkı 15 milyon TL olacaktır. İlahiyat Fakültesi’ni Malatya Park adlı işletmenin sahibi olan Malatyalı iş adamı grubu yapıyor, Turgut Özal Tıp Merkezi’nin yanına 108 kişilik konukevinin temelini 20 Haziran’da atacağız. İlköğretim okulumuzu bir işadamımız yapıyor, ilçelerimizin büyük şehirlerdeki dernekleri ve iş

adamları Meslek Yüksekokullarını yapmaya başladılar. Bu niye önemli. Bakın bu çok önemli? Toplumla eğer doku uyuşmazlığınız yoksa, toplumu kucaklıyorsanız, yanlış anlamayın toplumun düzeyine düşmeyi kast etmiyorum, toplumdaki insanlar elinizi uzattığınızda bir sıcaklık duyuyorlarsa, katkı vermeye başlıyorlar” dedi.

“VATANDAŞ ÜNİVERSİTEYİ KIŞLA OLARAK GÖRMEMELİ”

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, “Vatandaş üniversiteleri tamamen kışla şeyi ile görmemesi lazım. Bir çok gelişmiş ülkede insanlar yürürken, üniversitenin alanına giriyorsunuz ve hiç fark etmiyorsunuz. Bizde etrafı çitlerle filan çevriliyor, bekçilerle filan korunuyor. Umarım bizde o düzeylere kavuşuruz” şeklinde konuştu.

“SANAYİCİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAMIZ GEREKİYOR, ORTAK ÜRETİME BAŞLADIK”

Rektör Çelik şöyle konuştu: “Bugüne kadar sanayi ile bizim ilişki kuracağımız ara yüzlerimizin olması gerekiyordu. Bugüne kadar bunları yapmada sıkıntı çektik. Bizim üniversitemiz, Malatya Meslek Yüksekokulu ilk kez böyle bir şeyi aştı. Alacağımız aletleri, Malatyalı sanayicinin elinde bulunmayan aletler olarak talep ettik. Şimdi ortopedik cerrahi malzeme üreten bir firma ile Malatya Meslek Yüksekokulu, bir şirket kurdu. Şuanda 10’un üzerinde cerrahi malzeme ürettik. Bundan parada kazanacağız. Malatya’da eli alet tutan esnafı topladık, hadi gelin bu aletler sizinde emrinizde dedik. Şimdi 3-4 sanayicide bizimle işbirliği yapmak için teşebbüse geçtiler. Bu anlayış yeni olduğu için anlatıyorum. bunu geliştirmemiz lazım. Sanayici üniversiteye gelmeyebilir. Şimdi Malatya Meslek Yüksekokulu için organize sanayi bölgesinde yer istedik, bize bin dönüm yer verecekler. Meslek Yüksekokulları’nın mutlaka sanayinin göbeğinde olması lazım ki, oradaki sanayici ile işbirliği içinde olsun. Mezun olan öğrencilerde orada rahatlıkla iş bulabilsin.”

Kale ilçesinde Karakaya Baraj Gölü kenarındaki bir yeri sembolik bir rakamla üniversiteye kazandırdıklarını belirten Prof. Dr. Çelik, burada 4 yıldızlı bir otel yaptıracaklarını ve bazı toplantıları baraj kenarında düzenleyeceklerini kaydetti. Prof. Dr. Çelik, bu projeyi uzaktan eğitim projesinden kazandıkları parayla yapacaklarını belirterek, birde 20-30 kişilik gezinti feribotu da alacaklarını ifade etti.

27 Üniversitenin katıldığı, Üniversitelerarası İşbirliği Programı toplantısında üniversitelerin ön lisans ve lisans eğitim-öğretiminde yapacakları işbirliği, öğretim üyelerinin lisansüstü eğitim-öğretim programlarında görevlendirilmesi esasları ile ortak lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kayıt olacak öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlilerinin belirlenmesi, ortak bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projelerinin hazırlanması, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esasların ele alındığı oturumlarla tamamlandı.