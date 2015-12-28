1 Eylül Dünya Barış Günü kutlama kapsamında Malatya Barış Bloku yürüyüş düzenleyecek.

Yürüyüş hakkında basın açıklama yapan İHD Yönetim Kurulu Üyesi Gönül Öztürkoğlu, ”Ne oldu da yeniden bir kardeş kavgasına başladık? Neden her gün gençlerimiz ölürken, birileri erken seçim yapıyor? Öncelikli sorunumuz erken seçim mi? Yoksa bu akan kanın durması mı?” dedi.

Öztürkoğlu, Malatya Barış Bloku olarak çocukların ölmesini istemediklerini kaydederek, şunları söyledi:

“Bu ülkenin kaynaklarının yok yere heba edilmesini de istemiyoruz. Bizler artık anaların yüreğine yangın düşmesin istiyoruz. Bölgede sivil halka yapılan insanlık dışı uygulamaların son bulmasını istiyoruz. Bizler sadece ortak vatanda özgür, eşit, barış içinde demokratik bir ülkede yaşamak istiyoruz.

Bu yıl 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü karşılarken ülkemiz ne yazık ki bir çözümsüzlük sürecine doğru itilmekte, evlatlarını kardeş kavgasında kaybeden anaların feryadı biraz daha yükselmektedir.

Bizler artık dökülen kan dursun istiyoruz. Bu nedenle; Malatya Barış Bloku olarak 1 Eylül Salı günü saat 18:00’de Emeksiz Üst Kavşağında buluşup PTT önüne kadar yapacağımız yürüyüşe, barışı, demokrasiyi, halkların birbiriyle kardeşçe yaşamını savunan herkesi bekliyoruz.”