Dolandırıcılar Çarpıyor!

Malatya’da üç kişi, kontör ile dolandırılırken, bir esnafa da sahte Euro verildi.

Edinilen bilgiye göre, polise başvuran D.O (37) isimli şahıs, bir içecek firmasının başlattığı yarışmada para ödülü kazandığı şeklinde mesaj gönderildiğini, daha sonra da telefonun aranıp toplam 3 bin 300 kontörünün dolandırıldığını bildirdi.

Bu arada, Hacı Abdi Mahallesi Hasanbey Caddesi’nde oturan S.G (24) isimli bayan da polise başvurup, “Para ödülü kazandınız” diye cep telefonuna mesaj geldiğini, daha sonra mesaj gelen numarayı aradığında bankada hesap açılabilmesi için 500 kontör göndermesi gerektiğini, istenilen kontörleri gönderdiğini, daha sonra dolandırıldığını anladığını belirtti.

Diğer yandan, Doğanşehir ilçesinde de polise başvuran H.B (63) isimli şahıs, telefonunun Malatya Emniyet Kaçakçılık ve Organize Şube’den arandığının belirtilerek, numarasından 7 bin TL’lik kontör gönderildiğini, kontörlerin terör örgütü tarafından kullanıldığını, bu şahısları bulmak için tekrar kontör göndermesi gerektiğinin söylendiğini, kendisinin de 2 bin 650 kontör gönderdiğini, daha sonra tekrar kontör istendiğinde dolandırıldığını anladığını bildirdi ve şikayetçi oldu.

Bu arada, Milli Egemenlik Caddesi’nde esnaflık yapan E.B (41) polise başvurup, işyerine gelen bir şahsın alış veriş yaptığını, karşılığında 200 Euro verdiğini, kendisinin ise, para üstü olarak 340 TL verdiğini, daha sonra Euro’nun sahte olduğunu öğrendiğini bildirdi.

Polis olaylarla ilgili tahkikatı sürdürüyor.