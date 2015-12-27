Dolu Bastırınca

Türkiye İş Bankası’nın 81 il’de 81 orman projesi çerçevesinde Malatya’da da törenle fidanlar dikildi.

Fidan dikim töreninde konuşan İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, konuşmasında selden söz ettiği anda aniden bastıran yağmur ve dolu, programın kısa kesilmesine neden oldu.

Malatya merkez Erenli beldesinde, 81 il’de 81 orman projesi çerçevesinde düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Ersin Özince, “Küresel ısınmanın etkisiyle değişik bir meteorolojik evre yaşanıyor. Dünyayı seller çok ciddi tehlikelerle karşılaştırıyor” dedikten sonra aniden bastıran sağanak yağmur ile dolu sonrasında yetkililer ile öğrenciler, TEMA görevlileri binlerce fidan diktiler.

Vali Ulvi Saran ise İş Bankası’nın bu çalışmasının diğer kurum ve kuruluşlara da örnek olmasını temenni etti, Malatya Valiliği olarak yaptıkları fidan dikme çalışmaları hakkında özet bilgi sundu.

Bu arada,Türkiye İş Bankası’nın 81 il’de 81 orman projesi çerçevesinde Malatya’da oluşturulan ormanlık alandan sonra bu ay Ağrı, Aksaray, Bartın, Bingöl, Elazığ, Hakkari, Karabük, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Muş, Tokat ve Van’da da ormanlık alanlar oluşturalacağı belirtildi.