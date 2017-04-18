“Dolu Bazı Bölgelerde Kayısıya Zarar Verdi”

Malatya’da etkili olan dolu bazı bölgelerde kayısıya hasar verdi.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente sabah saatlerinde etkili olan sağanağın öğle saatlerinde doluya dönüştüğünü söyledi.

Dolunun ise çağla aşamasında olan kayısıya zarar verdiğini belirten Solmaz, “Dolu nedeniyle Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde kayısıya zarar verdi. Özellikle mahallenin rakımı düşük olan Karakaya Baraj Göleti kıyısında dolu nedeniyle kayısıda yaklaşık yüzde 90 oranında hasar oluştu.” diye konuştu.

Solmaz, Akçadağ ve Yazıhan ilçesinde de doludan dolayı kısmi hasar meydana geldiğini ifade etti.

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AA