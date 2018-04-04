Dolu Dolu Bir Arguvan Türkü Konseri

İnönü Üniversitesi tarafından geleneksel hale getirilen ‘Arguvan Türkü Günleri’nin 9’uncusu gerçekleştirildi. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki gecede sahne alan İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Grubu, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Türk Halk Müziği Grubunun yanı sıra solistler Nurcan Selçuk ve Eymen Kulcu, Arguvan yöresi ve yurdun çeşitli yörelerinden seslendirdikleri türkülerle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki geceye İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan Köyleri Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Hasan Aydın, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Türk Ocağı Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, çok sayıda akademisyen ve öğretim üyesi ile kalabalık bir izleyici topluluğu katıldı.

Konserden önce AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın telgrafları okundu.

Telgrafların okunmasının ardından konsere geçildi. Gecede ilk olarak İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği grubu sahne aldı. Doğukan Dursun, Serhat Karakoç, Meltem Türün, Emre Özdemir, Gözde Eren, Bilal Kaplan, Yusuf Acıbucu, Kemal Pir Barış, Nurullah Çetin, Ali Sarıca, Fadime Türker, Hayri Aytaç, Elif Kodalak Diker, Yusuf Aktaş, Erhan Coşkun, Ali Doğan ve Mine Nur Sürücü’den oluşan Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği grubu, birbirinden güzel türküler seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde solistler Nurcan Selçuk ve Eymen Kulcu solo konser verdi. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Türk Halk Müziği Grubundan Hasan Takmaz, Serkan Çakır, Önder Aksakallı, Serhat Karakoç, Halil Aydınlık, Sadettin Taş, Sezer Salarvan ve Kemal Pir Barış’ın sazlarıyla eşlik ettiği konserde Kulcu ve Selçuk birbirinden güzel Arguvan türkülerini seslendirdi.

Arbane şov büyük alkış aldı

Bu arada hem Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği grubuna hem de sahne alan solistlere Arbane (Ağırlıklı olarak tasavvuf müziğinde kullanılan sini büyüklüğündeki daf) ile eşlik eden Kemal Pir Barış’ın gösterisi büyük alkış aldı.

Gecenin sonunda İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, saz ekibine ve sanatçılara çiçek verdiler.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com