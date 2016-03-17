“Don Etkisi Yüzde 20-30 Arasında Ama..”
16 Mart Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece yarısından sonra meydana gelen dondan dolayı bazı bölgelerde etkilenen kayısı bahçelerindeki zarar oranının yüzde 20 ile 30 arasında olduğu öne sürülüyor. Ancak, asıl tehlikenin Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece ve bundan sonraki don olaylarında olabileceği ifade ediliyor.
“ŞUANDA ORAN VERMEK MÜMKÜN DEĞİL”
Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Selvi, “Yer yer don olduğu bilgileri var, ancak bunu şuanda kesin olarak tespit etmek mümkün değil. Eksi derecelere düşen, özellikle eksi 5-6’ya düşen yerler var. Bazı noktalarda farklı farklı durumlar söz konusu. Şuanda bir oran vermek veya kısa sürede durumu tespit etmek mümkün değil. Dondan etkilenen bölgeler var, bugünde bekleniyor. Şuanda don zararı vermek için çok erken. Kayısı meyveye dönüşmeden önce oran vermek doğru değil” dedi.
ORTAK ORAN: YÜZDE 20 İLE 30 ARASI
Öte yandan tarım ve kayısı ile ilgili bazı kuruluşların yöneticileri özetle şu yorumu yaptı:
“Perşembe sabaha karşı meydana gelen don korkulacak bir durumda değil. Don yaşandı, ancak bu çok düşük seviyede. Ancak bugün ve önümüzdeki günler için meydana gelme ihtimali olan donlarda kayısı zarar görebilir. Akçadağ ilçesinde çiçek açtığı halde don olayı yok denecek durumda. Yazıhan’da yüzde 20-30 gibi görünüyor. Hekimhan, Darende, Kuluncak’ta hiç don yok. Kaldı ki Kuluncak’ta kayısı çiçek açmadı. Darende’de bazı bölgelerde kayısı çiçek açtı, ancak fazla bir hasar yoktur. Kale ilçesinde de Perşembe sabaha karşı meydana gelen dona göre önemli bir zarar söz konusu. Kale bölgesinde daha çok dağ kesimine yakın bölgelerde donun etkisi var. Ova kesiminde yüzde 20 ile 30 don etkisi görünüyor. Ancak bugün için kaygılanacak bir durum yoktur. Bugün ve yarın için, ya da ileride don olur mu, onu bilemeyiz. Dünkü oran ile kalırsak bir sıkıntı yoktur”
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Ben gürün de 2 bin i aşkın kayısı agaci olan kayisi üreticisiyim ortalama 50 ila 60 ton yas kayisi üretirken 22 nisan 2016 gecesi olan don da yemeye bile kalmadi aynı şekilde bu bölgede tepecik sarıca ayvali alvar bicir kuluncak hekiman enzek üreticileride aynı durumda kuru kayisi 20 lira olsa ne olur arkada olmadıktan sonra biz cifcilerin emeği mahsulü zaten para etmiyor kayisi piyasasında 4 kişinin elinde ne diyelim hakkımızı yiyen zehir zikkim yesin…
sanırım il tarım müdürü bahçeleri gezip görmeden söylemiş olmalı
Bu yazar tuccarlar icin calisiyor galiba. hicbir yeri gezmeden mevcut mahsulun fiyatinin artmamasi icin spekulasyon yapiyor. En az %60 rekolte kaybi var. Bir hafta icinde bu oran %80’i bulabilir. 3 gundur eksi bu gece eksi. Bazi bolgeler -7 hatta -9 u gormus. Yanmamasina ihtimal yok! INANMAYIN; BU YIL DA KAYISI MEFTA!
Geçmiş olsun diyeceginize bol keseden nasihat veriyorsunuz geçimini sırf kaysi ile yapan garibanlari anlamadan yazıp durun tüm çiftçilere sabır diliyorum.allahtan aşağı bizimde geçimimiz bu
17 ve 18 mart tüm malatya da -2 ile -7 arası don oldu .çiçek açma zamanına göre % 20 ile % 90 arası zarar mutlak suretle olacaktır.bugünden anlaşılmaz. 15 gün sonra bu ağaçda görülür.ayrıca erken çiçekden dolayı tarih itibarıyla gece üşümeleride dondan etkilenmeyen çağlanın bir kısmını zamanla dökecektir.özet malatyanın şimdiden rekolte kaybı %60 sayılır.bahçeden bahçeye bu durum değişiklik gösterir. bunları 45 yıllık üretici ve bilimsel veriler ile yazdım .dikkate alan alır.
nasıl darende de don hiç yok diyorsunuz gelipte gezdinizmi darende yi neden yalan söylüyorsunuz darende de kayısı ağacının çok oldugu yerlerde şiddetli don olmuştur
bu kayısıyı her yıl don vurur, çiftçi neden kayısından daha çok para edecek daha dayanıklı ürün ekmez anlamak mümkün değil…
Yalan söylüyor ya yalakalik yapmayin kuvvetli bir don oldu adam darendeden resim atmis kayisi cicegi kararmis bu halen darendede don yok diyor
Bizde kayısı üreticiyiz herkes birbirini bilir, ama kayısı pazarı aynı olmuş şeytan pazarı. Hükümetin kesinlikle bu işe el atması lazım bu tüccarlar çiftçinin ürününü hiçe saymak için her türlü şeytanlığı yapıyor. Ama artık çiftçi uyanık malatyahaber sende çiftçinin yanında ol tüccarın değil. Bir hafta sonra gör bakalım kayısı ne kadar kaldı. Sahipsiz memleketim sahipsiz.
Arkadaşalar Kale ve Merkezde yaptığımız gözlemlerde ciddi bir don zararı var.Ancak bunu bir kaç gün sonra havalar ısındığında daha net gözlemleyeceğiz.Birilerinin spekülatif yorumlarla Tüccar ve tarsime yaranmaları anlaşılır değil.Biraz beklemek lazım.
Ben bu saatten sonra kayısının pekte kalacağı kanısında değilim. Örneğin çiçek açmayan yerlerden bahsediyor. Ben Girmanalıyım dün aradım sordum. Derelerde azar azar akan sular bilene donmuş. Bizim oralarda domur çatlamış açmayı bekliyordu kaç gündür. Domur kızarıp gözüktükten sonra bence çiçek yada domur olması önemli değil. Kayısı canlanmış demektir. Bana sorarsanız -6ları gören her yeri bir etti bu sene hasar çok büyük olacak. Yav arkadaşlar Malatya gibi yerde şubatta çiçek açan kayısı eğer yanmazsa şaşılır. Geçen senerde nisan 8-10 gibi ilaç atıyorduk bugün mart 20 de atacağız. Varın siz hesabedin…
nereyi gördün hangi köye baktın ki nerede tespit yaptın birilerine yalakalık için don yok deme !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ali selvi gel bak gör oturduğun yerde don yok deme senin tuzun kuru sen meterolojımısın ki don tok diyorsun
ihracatla uğraşanlar yanık yok diyorlar ama hangi bölgeyi gezip gördülerki oturdukları yerden konuşuluyor milletin elindeki kayısı para etmesin diye ortamı yumuşatıyorlar bu malatyalılar artık oyuna gelmeyecek. bunuda bilin.
Yakincada bir tane kayisi kalmadi yandi. Ciceklerin icine baktim cacık gibi olmus.
yüksek rakımlı çiçek açmayan yerler hariç diger butun bölgeleri yaktı kimse oturdugu yerden konusmasın
diyorki akçadağda don yok gel bak kayısı kalmışmı oradan sallamayın gelin görün..
Malatya’nın asıl sorunu kayısı ve don değil, mağduriyet edebiyatı olmuş. Malatyalılar artık ağlama edebiyatını bir kenara bırakmalı. Kayısının elbette Malatya ekonomisine büyük katkısı var. Ancak bu meyvenin her zaman dondan zarar görme riskide var. Don vurmayınca ‘Allah bereket versin”, don vurunca ‘Allah yöneticileri kahretsin’ demek kurtuluş değil. Para kazanıyorsan bahçene bakacaksın, ilacını vereceksin, günün teknolojisini kullanacaksın. Her zaman devletten, hükümetten destek beklemek doğru değil. Öyle saldım çayıra mevlam kayıra ile bu iş olmaz. Malatya her şeyi devletten beklemekle bir Gaziantep, Kayseri olmaz.
Ağzina sağlik 👍
TEŞEKKÜR EDERİM GÜZEL BİR YORUM
Ne yani sen don’a engel olabilir misin? Çiftçiden ne yapmasını bekliyorsunuz anlamıyorum. Bi yöntemi varsa söyleyin de millet bilinçlensin.
Yöneticilerle kayısının ne işi var Allah aşkına sen ne durumlarda bu yorumları yazıyorsun merak ediyorum . günün teknolojisi neymiş bana ve malatya halkına açıklarmısın dondan kurtatmak için hangi teknoloji yi kulanacağız ????
İlaçla bakımla ne ilgisi var Anlamıyorsun cahil cahil konuşma her bakımı yapıyoruz sen kendine iyi bak 3 gece don olduğu gün dışarda kal bakayım donacak misin donmayacak misin hukumete gelince her yer de kalıcı çözümler vardır bizde seçim zamanı gelirler dünya kayısı başkenti vay şöyle yiğit böyle malatya insanı halbuki 3 esnafın elinde maymuna dönüyoruz
Size yarın fotoğraf atayım görün 1tane kalmamş belki üstlerde vardır biraz 2014 Ün aynısı şuan
uyduruyor somut delillerle gelin gidip Bahçeleri gez baklım %20-30 mu en az 80-90 ÇOĞU yer
Hiç bir tane kayısı kalmadı inanmayin
Elinde kayisi olanlar kayip cok diyor. Elinde kayisi olmayanlar ureticinin elinde kalan son urunu de alabilmek icin hasar yoktur diyor. Burasi kayisi pazari kimseye guvenmeyin. Kendi bahcenize bakin. Yetkililer zaten baska islerle mesguller, pazar sorunu yasayinca akillarina askeriye geliyor, birde cocuk kandirir gibi taban fiyat aciklamak geliyor.
bu haberi yazan nerde almış bu bilgileri