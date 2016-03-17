“Don Etkisi Yüzde 20-30 Arasında Ama..”

16 Mart Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece yarısından sonra meydana gelen dondan dolayı bazı bölgelerde etkilenen kayısı bahçelerindeki zarar oranının yüzde 20 ile 30 arasında olduğu öne sürülüyor. Ancak, asıl tehlikenin Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece ve bundan sonraki don olaylarında olabileceği ifade ediliyor.

“ŞUANDA ORAN VERMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Selvi, “Yer yer don olduğu bilgileri var, ancak bunu şuanda kesin olarak tespit etmek mümkün değil. Eksi derecelere düşen, özellikle eksi 5-6’ya düşen yerler var. Bazı noktalarda farklı farklı durumlar söz konusu. Şuanda bir oran vermek veya kısa sürede durumu tespit etmek mümkün değil. Dondan etkilenen bölgeler var, bugünde bekleniyor. Şuanda don zararı vermek için çok erken. Kayısı meyveye dönüşmeden önce oran vermek doğru değil” dedi.

ORTAK ORAN: YÜZDE 20 İLE 30 ARASI

Öte yandan tarım ve kayısı ile ilgili bazı kuruluşların yöneticileri özetle şu yorumu yaptı:

“Perşembe sabaha karşı meydana gelen don korkulacak bir durumda değil. Don yaşandı, ancak bu çok düşük seviyede. Ancak bugün ve önümüzdeki günler için meydana gelme ihtimali olan donlarda kayısı zarar görebilir. Akçadağ ilçesinde çiçek açtığı halde don olayı yok denecek durumda. Yazıhan’da yüzde 20-30 gibi görünüyor. Hekimhan, Darende, Kuluncak’ta hiç don yok. Kaldı ki Kuluncak’ta kayısı çiçek açmadı. Darende’de bazı bölgelerde kayısı çiçek açtı, ancak fazla bir hasar yoktur. Kale ilçesinde de Perşembe sabaha karşı meydana gelen dona göre önemli bir zarar söz konusu. Kale bölgesinde daha çok dağ kesimine yakın bölgelerde donun etkisi var. Ova kesiminde yüzde 20 ile 30 don etkisi görünüyor. Ancak bugün için kaygılanacak bir durum yoktur. Bugün ve yarın için, ya da ileride don olur mu, onu bilemeyiz. Dünkü oran ile kalırsak bir sıkıntı yoktur”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com