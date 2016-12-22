Dönerse Senindir
Reklam fotoğrafçılığı yapan Mehmet (Murat Boz), çok sevdiği ve hayatının aşkı diye nitelediği sevgilisi Selin’den (Yasemin Allen) ayrıldıktan sonra kalbini tekrar kazanabilmek için elinden ne geliyorsa yapmaya karar verir. Bu amacına ulaşabilmek için arkadaşı Defne’den (İrem Sak) de yardım isteyecektir.
Vizyon Tarihi: 23 Aralık 2016
Yapımı : 2016 – Türkiye
Tür : Komedi , Romantik
Süre: 109 Dak.
Yönetmen : Erol Özlevi
Oyuncular : Murat Boz , İrem Sak , Yasemin Allen , Serhat Özcan , Uraz Kaygılaroğlu
Senaryo : Gizem Elçi , Oğulcan Türe
Yapımcı : Timur Savcı , TAFF Pictures
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