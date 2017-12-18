“Dönüşüme Çok Büyük Katkı Sağlayacak”

Büyükşehir Belediyesi başlatmış olduğu değişim, dönüşüm ve yenileme çalışmalarına Yeşilçam Caddesinde devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen ile birlikte Çöşnük Kavşağını Orduzu’ya bağlayan Yeşilçam Caddesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Çakır: Çalışmalarımızda sona yaklaştık

Yeşilçam Caddesinin Malatya’nın önemli akslarından biri olduğunu belirten Başkan Çakır, “Kuzey Kuşak Yolunun Çöşnük Mahallesi girişi olan 30 metre genişliğindeki Yeşilçam caddemizin 2 kilometrelik kısmında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. MASKİ tarafından bu caddemiz üzerindeki altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere. İçme suyu hatlarının da yenilendiği caddemizde yağmur suyu drenaj kanalları, kaldırım çalışmaları, bisiklet yolları, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları ile birlikte bu caddemizdeki çalışmalarımızı tamamlayacağız.” dedi.

Prestij caddelerin bölgelerin gelişmesine önemli katkı sağladığını belirten Başkan Çakır, “Fahri Kayahan, Tecde Bulvarları gibi bir çalışmanın burada yapılması bu bölgemizin gelişmesi için çok önemliydi. Birçok mahallemizin gelişmesini sağlayacak olan ve Yıldıztepe, Tandoğan, Göztepe, Orduzu ile Hanımın Çiftliğine inen bu caddemiz bölgenin dönüşümüne çok büyük katkı sağlayacaktır. Bulvarların açılması, caddelerin altyapı ve üstyapılarının tamamlanarak bir prestij caddeye dönüştürülmesi, bölgelerin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bu çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda da diğer bölgelerimizde devam edecektir. Bu çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Alışık: Çalışmaları yakinen takip ediyoruz

Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Bayram Alışık yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Büyükşehri Belediye Başkanımıza bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızın daha yaşanabilir bir Malatya için gecesini gündüzüne katarak yapmış olduğu çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Daha yaşanabilir bir Yıldıztepe Mahallesi için bu hizmetler gerekliydi Sayın Başkanımız bu çalışmaları başlattı, inşallah havalar iyi giderse biran önce burası biter. Bu çalışmaların devamını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Bülten