“Dönüşüme Çok Büyük Katkı Sağlayacak”
Büyükşehir Belediyesi başlatmış olduğu değişim, dönüşüm ve yenileme çalışmalarına Yeşilçam Caddesinde devam ediyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen ile birlikte Çöşnük Kavşağını Orduzu’ya bağlayan Yeşilçam Caddesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.
Çakır: Çalışmalarımızda sona yaklaştık
Yeşilçam Caddesinin Malatya’nın önemli akslarından biri olduğunu belirten Başkan Çakır, “Kuzey Kuşak Yolunun Çöşnük Mahallesi girişi olan 30 metre genişliğindeki Yeşilçam caddemizin 2 kilometrelik kısmında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. MASKİ tarafından bu caddemiz üzerindeki altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere. İçme suyu hatlarının da yenilendiği caddemizde yağmur suyu drenaj kanalları, kaldırım çalışmaları, bisiklet yolları, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları ile birlikte bu caddemizdeki çalışmalarımızı tamamlayacağız.” dedi.
Prestij caddelerin bölgelerin gelişmesine önemli katkı sağladığını belirten Başkan Çakır, “Fahri Kayahan, Tecde Bulvarları gibi bir çalışmanın burada yapılması bu bölgemizin gelişmesi için çok önemliydi. Birçok mahallemizin gelişmesini sağlayacak olan ve Yıldıztepe, Tandoğan, Göztepe, Orduzu ile Hanımın Çiftliğine inen bu caddemiz bölgenin dönüşümüne çok büyük katkı sağlayacaktır. Bulvarların açılması, caddelerin altyapı ve üstyapılarının tamamlanarak bir prestij caddeye dönüştürülmesi, bölgelerin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bu çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda da diğer bölgelerimizde devam edecektir. Bu çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.
Alışık: Çalışmaları yakinen takip ediyoruz
Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Bayram Alışık yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Büyükşehri Belediye Başkanımıza bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızın daha yaşanabilir bir Malatya için gecesini gündüzüne katarak yapmış olduğu çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Daha yaşanabilir bir Yıldıztepe Mahallesi için bu hizmetler gerekliydi Sayın Başkanımız bu çalışmaları başlattı, inşallah havalar iyi giderse biran önce burası biter. Bu çalışmaların devamını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.
Bülten
yıldıztepe mah muhtarı birde kavacık cad sine hizmet getisinler çöpleri haftada 1 alınıyor bu nasıl hizmetse o zaman anlarız yıldıztepe mah muhtarı olduğunu zenginlerin caddesiyle uğraşıyorlar size kolay gelsin 2019 geliyor inşallah o zaman mahle toplantısı yaparsınız
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı bir zahmet 100 metre ilerisinde bulunan KAVAK caddesine bir gelin görün geceleri zifiri karanlık bir tek elektrik direği ve aydınlatma yok Yeşilçamdakiler İNSAN TECDE ve FAHRİ KAYAHANDA oturanlar insan biz NEYİZ Tandoğan Muhtarı uyuyor. 5 yıl önce söz verdiler YALAN söylediler ÇAKIR ve GÜRKAN seçim zamanı kesinlikle KAVAK caddesine gelmesinler size daha oy verirsek namertiz
Şu fotoğraftaki binalara bakınca için acıyor. ortada talan edilmiş bir Malatya var
yan tarafında kavak caddesinde işiklandırma bile yok 5 yıl oldu sonuç yok mezra da yaşasak daha erken hizmet alırdık
Ali beyin yorumunu beğendim. ..Dalga geçiliyor maalesef
Bu kadar çok siyasi artistin olduğu Malatya da YEŞİLÇAM CADDESİ olmazsa olmazdı.Ağam bizle dalga geçiyi