“Dört Destek Paketi Var”

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde ‘Cazibe Merkezleri’ tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında FKA Malatya Yatırım Destek Ofisi Birim Başkanı Murat Beyazıt, bilgiler aktardı.

Beyazıt, bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, “Başbakanımızın açıkladığı üzere cazibe merkezleri olarak belirlenen beş bölgeden oluşan ve Malatya’nın da aralarında bulunduğu 8 ilin cazibe merkezi olduğu toplamda 23 ili kapsayan bir destek paketi programıdır. Daha önce 4 Eylül’de Başbakanımız Diyarbakır’da bunu kamuoyuyla paylaşmıştı. 22 Kasım’da Resmi Gazetede Kanun Hükmünde Kararnameyle yapılacağı açıklandı ve resmiyet kazandı. Kalkınma Bankasına bu konuda programı yürütme görevi verildi. Akabinde 11 Ocak 2017’de Resmi Gazetede bu programın nasıl uygulanacağına dair usul ve esaslar yayınlandı” dedi.

“YOĞUN BİR BAŞVURU GERÇEKLEŞECEK”

Başvuru sürecinin Kalkınma Bankası tarafından gerçekleştirileceğini kaydeden Beyazıt, şunları söyledi:

“Değerlendirme süreci de Kalkınma Bankası tarafından gerçekleştirilecek. Halihazırda ön başvurular toplandı. Programa talep için ne şekilde başvurular olacağına dair ön talepler toplandı. Toplamda bin 200 civarında bir ön talep olacağı, 23 il için yoğun bir başvurunun gerçekleşeceği anlaşıldı. Amaç; bu 23 ilde, görece az gelişmiş bu illerde istihdam, üretim ve ihracatı artırmaktır.”

“TEMELDE DÖRT DESTEK PAKETİ VAR”

Beyazıt, programın imalat sanayine yönelik olacağına dikkat çekerek, “Bununla birlikte yoğun istihdam içeren çağrı ve veri merkezi yatırım projelerine de destek sağlanacak. İmalat sanayinde yarım kalmış, atıl işletmeleri ayağa kaldırmak, bunları işletmeye almak için bu program destek sağlayacak. Cazibe merkezleri programında temelde dört tane destek paketi var. Bunlar; Yatırım ve Üretim Destek Paketi, Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi, Çağrı Merkezi Destek Paketi, Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi’dir. Bu paketlerden yararlanma koşulları var. Asgari düzeyde belirli koşulları yatırımcılar yerine getirmek durumundalar. Bunlar imalat sanayisi için 2 milyon TL bir yatırım tutarı ve asgari 30 kişi istihdam taahhüdünü yerine getirmesi gerekiyor. Çağrı merkezi yeni yatırımlarında asgari 200 kişi ve çağrı merkezi olarak hizmet vermek üzere bir hizmet sözleşmesinin firma tarafından imzalanmış olması şartı var. Veri merkezleri için asgari 5 bin metrekare beyaz alan ve belirlenmiş standartlara uygunluk içeren bir yapı talep ediliyor. Üretim Merkezi Taşıma Desteği, özellikle Kocaeli ve İstanbul Bölgesi’ndeki sanayinin yoğun olarak bulunduğu alanlarda sıkışmış işletmeleri, istihdamı gerçekleştirmek üzere bu 23 ile davet edecek bir teşvik içeriyor. Burada 200 kişilik bir istihdam olması isteniyor. Taşınma desteğinin de iki yıl içerisinde sonuçlanması gerekiyor. Kredilendirilecek yatırım tutarının asgari yüze 30’unun işletme tarafından temin edilmesi gerekiyor” dedi.

Bilgilendirme toplantısına Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop, KOSGEB Malatya Müdürü Murat Seki, MTSO Genel Sekreteri Abdullah Duran, TSO Üyeleri, işadamları katıldı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com