“Dostça Bir Mücadele Olacak”

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grubun Malatya takımı İnönü Üniversitesispor’un kulüp başkanı Doç. Dr. Muhammed Emin Kafkas, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile önümüzdeki Pazar günü oynayacakları karşılaşmanın dostluk içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Mütevazi bütçesi ve kadrosuyla bu sezon ilk defa BAL’da mücadele eden, ortaya koyduğu mücadelenin yanı sıra centilmenliği ve sportmenliğe yakışır tavrıyla alkış alan İnönü Üniversitesispor, ilk sezonunda herkesin takdirini kazandı. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın desteğiyle, kulübün başkanı Muhammed Emin Kafkas ve yönetim kurulu üyelerinin çalışmalarıyla ligde yer alan İnönü Üniversitesispor, ilk sezonunda bir anlamda nasıl futbol oynanması gerektiğini, sahada futbolcuların nasıl sportmence bir tavır sergileyeceğini de göstermiş oldu.

KÖTÜ GİDİŞİ DURDURMAK İSTİYORLAR

İnönü Üniversitesispor, ligde geride kalan 14 hafta sonunda 18 puan toplayarak, haftayı yedinci sırada tamamladı.

İkinci yarıya iyi başlayamayan sarı siyahlılar, sahasında iyi mücadele ettiği karşılaşmada Adıyaman 1954 Spor’a 1-0 kaybetti. Malatya ekibi, 15’inci haftada ise deplasmanda şampiyonluğun güçlü ekibi Araban Belediyespor’a 2-0 yenildi.

İkinci yarıda oynadığı iki karşılaşmayı da kaybeden sarı siyahlılar, Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmasından iyi bir sonuçla ayrılarak, yeniden iyi sonuçlara imza atmak istiyor.

“ZEVKLİ VE DOSTÇA BİR MÜCADELE OLACAK”

İnönü Üniversitesispor’un kulüp başkanı Doç. Dr. Muhammed Emin Kafkas, her maça aynı düşüncelerle çıktıklarını belirterek, “Bizim genel tavrımız sakatlıksız, kazasız, belasız ve hiçbir tatsızlık olmadan maçlarımızı oynamak. İlk günden buyana bu tavırla mücadelelere çıkıyoruz. Skordan çok sporcularımızın en iyi şekilde spor yapması bizim en büyük arzumuzdur” dedi.

Kafkas, hafta sonu Malatya’nın BAL’daki bir diğer temsilcisi Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, “Malatya’nın iki güzide kulübü BAL Ligi derbisinde karşılaşacak. İki takımımızda Malatya’yı en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ediyorlar. Hafta sonu Malatya’ya yakışan bir karşılaşma olmasını temenni ediyorum. Emimin ki mücadeleyi izlemeye birçok kişi gelecektir. Onların zevk alacağı, heyecanlı ve dostça geçecek olan bir karşılaşma olmasını diliyorum” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi