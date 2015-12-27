Dostluk Turnuvası

Malatya’da 11 Spor kulübünün katıldığı Taekwondo dostluk müsabakaları yapıldı.

Ev sahipliğini Ezen Spor Kulübünün yaptığı müsabakalara, Ezen Spor Kulübü, Malatya Belediye Spor Kulübü, Tatar Spor Kulübü, Genç Spor Kulübü, Demir Spor Kulübü, Altın Adamlar Spor Kulübü, Elazığ Şampiyon Spor Kulübü, Hekimhan Spor Kulübü, Akademi Spor Kulübü, Zişan Spor Kulübü, Aygünler Spor Kulübü iştirak etti.

Ezen Spor Kulübü Antrenörü Murat Ezen, bu tür faaliyetlerle sporcuların hem tecrübe açısından geliştiğini hem de birbirleriyle kaynaştıklarını bildirip, sosyal bir etkinlik olarak çok başarılı geçtiği için bu tür faaliyetlerin sıklıkla yapılmasında fayda gördüğünü söyledi.

Yarışmalara Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olarak katılan Kadir Yıldırım da konuşmasında, “Bu tür etkinliklere şahsım ve belediye olarak destek verdik. Her zaman da vereceğiz, Aynı zaman da Belediye başkanımız Sayın Ahmet Çakır’ın amatör sporlara bakış açısının yüksek seviyede olduğunu her zaman amatör spor ve sporcuların yanında olacağını söyledi” ifadelerini kullandı.