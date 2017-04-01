“Dostumuz Yok, Düşmanımız Çok”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ile parti il ve ilçe yönetimleri, 16 Nisan’daki halk oylamasında “Evet” oyu verilmesine yönelik propaganda çalışmalarını sürdürüyor.

HEKİMHAN..

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Hekimhan’da muhtarla buluştu. Muhtarların büyük ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Çalık, “Parlamenter sistem kara trendir ve artık ömrünü tüketmiştir. Bizim getirmek istediğimiz yeni sistem ise hızlı trendir” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Hekimhan’da muhtarla bir araya geldi, esnaf ziyaretinde bulundu. İlk olarak Hekimhan’da bir düğün salonunda muhtarla buluşan heyet, büyük bir kalabalığa hitap etti. AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı burada yaptığı konuşmada muhtarlık kurumunun önemine vurgu yaptı, 16 Nisan’ın önemini anlatarak destek istedi. Daha sonra söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Hekimhan’a yapılan yatırımlardan bahsetti.

“Büyükşehir olarak ilçelerimizde çok ciddi planlamalarımız var” diyen Başkan Çakır, şunları kaydetti:

“Büyükşehir olduktan sonra Hekimhan’a çok önemli hizmetler yapıldı. Hekimhan’ın alt yapılarını yeniledik. İnşallah bu sene de üst yapı çalışmalarına başlayacağız. Hekimhan’da güzel bir kent dokusunu ortaya çıkaracağız. Yine köylerimizde de bu planlamalarımızı yaptık. Tüm çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürecek. Bu ziyaretlerimizin bir nedeni de referandum sürecinde sizleri bilgilendirmek. Bugüne kadar mevcut sistemin bizlere neler kaybettirdiğini sizler çok iyi biliyorsunuz. İşte tam da bu nedenle inşallah 16 Nisan’dan sonra ‘evet’ oyları ile birlikte ülkemizin geleceğini teminat altına alacağız.”

Çakır’dan sonra muhtarlara hitap eden Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise muhtarların, devlet ve millet arasında köprü görevi gördüğünü söyledi. Çalık, “Muhtarlar bizim için bu kadar önemliyken, muhtarlık kurumu bizim için bu kadar önemliyken ‘muhtar bile olamaz’ diyerek Cumhurbaşkanımızı aşağıladıkları günleri hatırlayın. Bu cümleler ile muhtarlık kurumunu nasıl aşağıladıklarını hatırlayın. Muhtarlar bizim başımızın tacıdır ve muhtarlarımızla ilgili de Cumhurbaşkanımızın başbakanlık yaptığı dönemdeki iyileştirmeler hepinizin bilgisi dahilinde. AK Parti’den önceki dönemde 24 lira olan muhtarlık maaşı bugün bin 400 lira. Yine sosyal haklarınızın iadesi noktasında vermiş olduğumuz mücadele de hepinizin bilgisi dahilinde. Tüm bunlara rağmen hala yapılması gereken işler var mı, var. Bunları da biliyoruz. Fakat ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Bu zor dönemde muhtarlarımıza ise çok önemli görevler düşüyor” şeklinde konuştu.

“Dostumuz yok düşmanımız çok” diyen Çalık, “Biz dostların ülkenin birlik ve beraberliği için bir araya gelmesi gerekir. Özellikle de muhtarlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesi gerekiyor. Bakın CHP lideri dönüyor ve Cumhurbaşkanımıza diyor ki, ‘BM konuşmasında sanki külliyede muhtarlara hitap ediyor.’ Ya sen muhtarların kim olduğunu bilmiyorsun galiba. Muhtarların nasıl bir güç olduğunu bilmiyorsun galiba. Muhtarların nasıl milletin sesi olduğunu bilmiyorsun galiba. Cumhurbaşkanımızın muhtarlara konuştuğu gibi dünyanın her yerinde konuşma yüreği vardır. Kılıçdaroğlu, sen BM’nin salonunu gördün mü, orada bir konuşma yapabildin mi? Yiğitsen o muhtarlara yaptığımız konuşmayı sen de BM’de yap, o zaman seni görelim. Biz muhtarlarımızın kıymetini bildik, bundan sonra da bilmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Hekimhan’la alakalı çok önemli hizmetlere imza attıklarını da vurgulayan Çalık, “27 trilyonluk yatırımı Hekimhan’a kazandırdık. İşte bu yatırımların katlanarak artması için artık bizim bu ‘kara tren’den kurtulmamız lazım. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki; parlamenter sistem kara trendir ve artık ömrünü tüketmiştir. Bizim getirmek istediğimiz yeni sistem ise hızlı trendir” ifadelerine yer verdi.

AKP heyeti muhtarlar toplantısının ardından esnaf ziyaretinde de bulunarak, 16 Nisan’ın ülke için önemini anlattı.

KULUNCAK

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Hekimhan ziyaretinin ardından Kuluncak’ta vatandaşlarla buluştu. Kuluncak’ta da büyük ilgiye karşılanan AKP heyetinin konuşmaları sık sık ‘evet’ sloganları ile kesildi. Kuluncak’ta yapılan toplantıda ilk sözü Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz aldı. Boyraz ilçeye yapılan yatırımlardan bahsetti, 16 Nisan için Kuluncaklılardan destek istedi. Boyraz’ın ardından Başkan Çakır, vatandaşlara hitap etti.

Mevcut sistemin Türkiye’ye birçok şey kaybettirdiğine dikkat çeken Başkan Çakır, “Eğer geçmişi iyi analiz edemezsek ve geçmişi sadece AK Parti hükümetleri olarak görürsek yanılırız. Dolayısıyla Türkiye’nin AK Parti’den önce neler yaşadığını iyi irdelememiz lazım. Hükümet krizlerinin, siyasi ve ekonomik krizlerin nasıl ortaya çıktığını iyi analiz etmeliyiz. Tüm bu krizlerin güçlü hükümet olmamasından kaynaklandığını iyi görmemiz lazım. Tüm bunları iyi irdelediğimizde neden ‘evet’ diyeceğimizin sonucuna da doğal olarak varmış olacağız” ifadelerine yer verdi.

AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı da vatandaşlara hitap ederek Malatya’nın duruşunun net, kararının ise ‘evet’ olduğunu söyledi. Kuluncak’ın referandumda büyük bir destek vereceğine inandığını kaydeden Kahtalı, “Ülkemizin önündeki engelleri kaldırmak için gayret sarf etmemiz gerekiyor. Biz çift başlılık olmasın, koalisyonlar tarihe gömülsün istiyoruz. Sandıktan çıkan oylar neticesinde ertesi gün sabah hükümet kurulsun istiyoruz. İnşallah bu sistemin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye daha kararlı daha emin adımlarla yoluna devam edecek. İnşallah 2071 hedeflerine koşan bir Türkiye karşısında İsviçre, Almanya, Hollanda hezimete uğrayacak” dedi.

Toplantıda son konuşmayı Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık Yaptı. Çalık, “Hangi ilçeye gidersek gidelim başımız dimdik, bütün hizmetlerimizi sınırsıca anlatıyoruz. Çok şükür Kuluncak’ta da büyük yatırımlar yaptık. 15 yıl öncesine bakalım. Ben eczacıyım, ne gözü yaşlı analar yavrularına ilaç alamıyordu. Şimdi biz bunların hepsini bitirdik. Bunlar AK Parti’yle Türkiye’nin değiştiğinin en güzel kanıtıdır. Eğer Türkiye bu değişimi AK Parti ile yaşamışsa, bu ülke daha çok hizmetle tanışacaktır” diye konuştu.

Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Soruyorum sizlere, demokrasinin vazgeçilmez olduğu söylenen bu parlamenter sistemde Türkiye’nin demokrasisine kaç kere darbe indirildi? 60 darbesini, 71 darbesini hatırlarsınız. 80 darbesini, 28 Şubat’ı hatırlarsınız. Bu darbeler hepimizde çok derin izler bıraktı. 17-25 Aralık darbesi hepimizde derin izler bıraktı. En sonunda 15 Temmuz’da kanlı terör örgütü FETÖ’nün ülkemizde bıraktığı derin acılar ve üzüntüler var. 249 şehidimiz 2196 gazimiz var. Demokrasiye darbe yapmak istediler. Buna Kuluncak engel oldu. 15 Temmuz gecesi meydanları nasıl doldurduğunuzu biliyorum. Allah hepinizden binlerce kez razı olsun.”

Türkiye’nin büyük yatırımları hayata geçirdiği zamanlarda, ülke olarak büyük atılımlarda bulunduğu anlarda darbelerle önünün kesilmek istendiğini belirten Çalık, “Yani biz şeytan taşlamaktan tavaf yapamaya fırsat bulamadık. Eğer bir de bulsaydık bu 15 yıl içerisinde Türkiye’yi nasıl hizmetlerle buluştururduk varın siz tasavvur edin. Şimdi işte artık parlamenter sistem demokrasisisin önündeki bütün engelleri kaldıralım istiyoruz. Bütün darbelerle mücadele ettik, sonuna kadar da etmeye devam edelim istiyoruz. Çift başlılığı ortadan kaldıralım, cumhurbaşkanı ve başbakan krizleri yaşanmasın istiyoruz. Biz kesintisiz icraat, kesintisiz istikrar istiyoruz” ifadelerine yer verdi. Çalık, sözlerini şöyle noktaladı:

“16 Nisan’da yaşamış olduğumuz tüm krizleri, darbeleri, demokrasiye yapılan müdahaleleri ortadan kaldırmak için; güçlü meclis, güçlü yasama, güçlü parlamento ve bununla birlikte güçlü yürütmenin olabilmesi için yargının güçlenebilmesi için Allah nasip ederse 16 Nisan’da hep birlikte güçlü bir ‘evet’ diyeceğiz.”

KARAVAK İSTİKLALİ İSTİKBALİ VE İSTİKRARI İÇİN “EVET” DİYOR

AKP heyeti, Karavak Mahallesi’nde de vatandaşlarla bir araya geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve AKP Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya Karakavak’ta mahalle toplantısında vatandaşlarla buluştu. Heyet Karakavak’ta büyük bir coşku ile karşılanırken, burada ilk konuşmayı AKP Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya yaptı. Referanduma sayılı günler kala ‘oy kullanın’ çağrısında bulunan Yalçınkaya, “16 Nisan’da bize düşen en büyük görev, irademizi sandığa yansıtmak için mutlaka ve mutlaka oylarımızı kullanmaktır” dedi.

Daha sonra söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 16 Nisan’ın Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. “16 Nisan ne muhtarlık seçimi ne belediye başkanı seçimi ne de milletvekili seçimi değildir” diyen Başkan Polat, şunları kaydetti:

“16 Nisan sadece ve sadece halkın seçimidir, halkın oylamasıdır. Önümüzde, ülkenin 100 yılını belirleyeceğimiz bir seçim var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak parlamenter sistemden en üst düzeyde yararlandık ancak artık patinaj yapıyoruz. Mevcut sistem ile daha ileriye gitme şansımız yok. Dolayısıyla 16 Nisan’da sizlerin ‘evet’ oylarıyla birlikte inşallah Türkiye’de yeni bir dönem başlayacak. Öte yandan Malatya’nın bu seçimde rekorların rekorlarını kıracağına da yürekten inanıyoruz.”

Karakavak’ta vatandaşlara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise mevcut sistemin sürekli kriz üreten bir yapısı olduğuna dikkati çekti. Başkan Çakır, “Parlamenter sistemin sürekli kriz üreten bir yapısı var. Geçmişe dönüp baktığımızda sürekli olarak zayıf hükümetler kurulduğunu, buna bağlı olarak da 16 ayda bir hükümetlerin değiştiğini görüyoruz. AK Parti öncesinde ülkenin üzerine sürekli darbelerin çöktüğünü, sürekli kutuplaşmaların yaşandığına şahit oluyoruz. Mevcut sistemin arızalarından nemalanan sermaye ve gazete patronları, bazı sendikal ağlar hükümeti etkisini altına alıyorlar, mevcut hükümet ise kime sırtını dayadıysa onların uşağı haline geliyordu. Ancak AK Parti ile birlikte ilk defa gücünü halktan alan, kendini sadece halka karşı sorumlu hisseden ve bunun için çalışan bir iktidar yönetime geldi. Ve bu iktidar mevcut sistemin 80 yılda yapamadığı işleri 15 yılda kat kat fazlasıyla hayata geçirdi” diye konuştu.

Kalıcı ve güçlü bir hükümetler için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gerekliliğine işaret eden Çakır, “Güçlü bir hükümet yapısını ne Avrupa istiyor ne vesayet odakları istiyor ne de terör örgütleri istiyor. Dolayısıyla bizim çocuklarımız için güçlü bir ‘evet’le ülkenin geleceğini teminat altına almamız boynumuzun borcudur” ifadelerine yer verdi.

Çakır’dan sonra AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı da bir konuşma yaparak, hangi partiye oy vermiş olursa olsun herkesi 16 Nisan’a sahip çıkmaya davet etti. 16 Nisan’ın şahısların değil memleket meselesi olduğunu vurgulayan Kahtalı, “Parlamenter sistem birçok sıkıntı yaşattı bu ülkeye. Bu sıkıntıların en önemlisi de darbeler, e-muhtıralar ve çift başlılıktır. Hatta bazen 3 başlılık oluyor; bakanlıklar bölüşülüp, genel müdürlükler paylaşılıyordu. Anlaşamıyorlar, kavga ediyorlar ve tekrar seçime gitmemiz gerekiyordu.İşte yeni sistem, bu çift başlılığı ve hükümet krizlerini bitirecek” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında 7 Haziran’ı anımsatan Kahtalı, “Biz 7 Haziran’da bir hükümet krizi yaşadık. 258 milletvekili ile Meclis’te çoğunluğu sağlayamadığımız için Suruç’ta bombalar patlamaya başladı. Ülke zayıflamaya başladığı andan itibaren başta FETÖ’sü olmak üzere PKK’sı DHKP-C’si ve onların ağbabaları olan Hollanda’sı, Almanya’sı, İsviçre’si hemen tuzaklarını kurmaya başladılar. Dolayısıyla hem onların tuzaklarını başa geçirmek hem de bir daha çift başlılığın yaşanmaması için inşallah referandumda ‘evet’i çıkaracağız” dedi.

Karakavak Mahalle Toplantısı’nda son olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık vatandaşlara hitap etti. Genel Başkan Yardımcısı Çalık konuşmasına, Malatya’ya yapılan yatırımlardan bahsederek başladı. “15 yılda büyük hizmetler yaptık, 16.1 katrilyonluk yatırımı Malatya’ya getirdik” diyen Çalık, “Türkiye’nin 2002 yılındaki bütçesi eski para ile 119 katrilyonmuş. Bugüne baktığımızda ise biz sadece 81 ilden biri olan Malatya’ya, Türkiye’nin bütçesinin yüzde 20’sini yatırım olarak getirmişiz” diye konuştu.

Bugüne kadar her defasında milletin iradesine darbe vurulmak istendiğini belirten Çalık, artık parlamenter sistemin miadını doldurduğunu söyledi. Çalık, “Ben eczacıyım; miadını dolan ilacı kullandığınızda size zarar verir. Eğer tarihinde kullanırsanız fayda verir ama tarihi geçtikten sonra kullanırsanız sizi zehirler. Artık mevcut sistem miadını doldurmuştur ve bu miadı dolan sistemin değişmesi gerekiyor. Bu sistem neden değiştirilmeli? Çünkü bu sistem istikrarsızlık yaratıyor. Bakınız, 94 yılda 65 hükümet kurulmuş. Normalde biz 5 yılda bir seçim yapmış olsaydık 94 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde 19. hükümette olmamız gerekirdi. 65. hükümete gelmek içinse 2186 yılında olmamız lazımdı. Dolayısıyla darbeler 170 yıl bize zaman kaybettirmiş ve hükümetleri değiştirtmiş” ifadelerine yer verdi. Ülkenin geleceği için çift başlılığın ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Çalık, sözlerini şöyle noktaladı:

“Türkiye’de bu çift başlılığın ortadan kaldırılması gerekir. Milletin direkt oylarıyla seçtiği cumhurbaşkanı hükümet kurmalı, hükümetin ve bakanlar kurulunun başında olmalı ve hükümet kurmak gibi sıkıntılı bir süreci yaşatmamalı. Bunu niye söylüyorum? 7 Haziran’da Türkiye’de AK Parti yüzde 42 oy aldı ancak biz hükümet kuramadık ve geçici seçim hükümeti kurduk. 1 Kasım’da ise millet tekrar iradesini ortaya koydu ve ‘siz tek başınıza iktidara devam edin’ dedi. Yine millet devreye girdi ve ülkeyi hükümetsiz bırakmadı. 16 Nisan, tarihi bir kırılma noktasıdır. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmamak için terör örgütlerinin ‘hayır’ dediği bir yerde biz 16 Nisan’da ‘evet’ diyeceğiz. Gücümüzü milleten alacağız; kadınlarımız için çocuklarımız için gençlerimiz için engellilerimiz için istiklal, istikbal ve istikrarımız için ben inanıyorum ki tüm hemşehrilerim 16 Nisan’da ‘evet’ diyecek.”

TÜRKİYE’NİN YOL HARİTASI BELİRLENECEK

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin de, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan referandum kapsamında Özsan Sanayi Sitesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu, Başharık Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda ise vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Şahin, referandum kapsamında Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve partililerle birlikte Özsan Sanayi Sitesi’ndeki esnafları ziyaret etti. Tek tek esnafları gezen Şahin, 16 Nisan’da esnaflardan güçlü bir destek beklediklerini ifade etti.

Milletvekili Şahin daha sonra Battalgazi İlçesi’ne bağlı Başharık Mahallesi’nde düzenlenen mahalle toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan referandumun Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. AKP’nin 12’nci seçimini geçireceğini anımsatan Gürkan, şunları söyledi:

“Referandumda sandık başına gideceğiz ve irademizi belirleyeceğiz. Buradaki anayasa değişikliği bütüncüllüğü esas alıyor. Kucaklamayı, söylem dili olarak ötekileştirme değil bütünleştirme, kaynaştırma, mili birlik ve beraberliği esas alan bir söylem dili gelişiyor.”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise 16 Nisan’daki referandumun Türkiye için dönüm noktası olduğunu belirtti. Şahin, referandumun gelecek nesiller için önemli olduğuna değinerek, “Türkiye’nin yeni baştan yol haritası belirlenecek. Onun için mutlaka sandığa gidelim, sandığa herkesi götürelim. Burada vereceğiniz her oy, kesinlikle ülke üzerinde oynanmak istenen oyunları bozacaktır” dedi.

Yeni sistemle tıkanan gidişatın önünü açacaklarını kaydeden Şahin, “Bu seçim bizim, sizin değil, bizlerin ve sizlerin nesilleri olan, bu ülkenin asli sahipleri olan gençlerimizin geleceğini belirleyeceğimiz bir referandum. Bir milletvekili, belediye, muhtar, belediye meclis üyesi seçimi değil, 80, 90, 100 yıldır bu ülkede hayatını sürdürmeye çalışan demokratik, sosyal, hukuk devletinde yapılamayanları, tıkanan gidişatın önünü açmak için 18 maddelik bir düzenleme yapıyoruz. Bu 18 maddeyle alakalı sorun muhalefete ‘neye karşısınız?’ bir tek cümle söyleyemiyorlar. Milletin iradesinin üzerinde başka bir otoritenin olmaması için bu değişikliğe gerek vardı. Milletimizin dua ve destekleriyle 16 Nisan’da milletimiz kendi iradesine ipotek koymak isteyenlere ders verecek” diye konuştu.

Bülten- malatyahaber.com