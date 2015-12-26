Dövülen Genç Hastanede Öldü

Çöşnük mevkiindeki Yıldıztepe Mahallesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 24 yaşındaki şahıs kaldırıldığı hastanede öldü. Katil zanlısı şahıs ile 2 kişi firar ederken, polis kavgaya karışanlardan 7 kişiyi gözaltına aldı. Mücelli’deki kavgada 2 kişi bıçakla yaralanırken, Fuzuli Caddesi’nde işyeri kurşunlandı, Hasanbey’de bir işyerine molotof kokteyli atıldı..

CİNAYET..

Olay, Çöşnük mevkiindeki Yıldıztepe Mahallesi 1. Cadde 3. Sokakta meydana geldi. 11 şahsın karıştığı olayda, nedeni belirlenemeyen tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, G.K. adlı şahıs elindeki sopayla Özgür Gezerin kafasına vurarak yaralanmasına yolaçtı. Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Özgür Gezer, yaşamını yitirdi.

Polis, kavgaya karışan . K. (25), S. T.(23), M. T. (45) F. T. (42) G. T. (20) B. K. (27) ve S. T.(17) adlı şahısları yakalarken, katil zanlısı G.K. ile kavgaya karışan E.G. ve B.K. adlı şahısları da arıyor.

MÜCELLİ CADDESİNDE..

Bu arada, Mücelli Caddesi girişinde çıkan kavgada da, M.S. adlı şahıs, M.Y.yi kalçasından bıçakla yaraladı. M.Y., M.T., İ.H.İ., M.D., R.A., Ü.Ö. ve M.S. adlı şahısların da karıştığı kavgadaki bıçaklı kovalamaca sırasında yoldan geçmekte olan 18 yaşındaki H.A. adlı genç de elinden yaralandı. Polis, M.Y.yi bıçakla yaralayan M.S. dışındaki, kavgaya karışan şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

İŞYERİ KURŞUNLAMA..

Öte yandan Fuzuli Caddesinde iletişim işyeri bulunan 25 yaşındaki D.K. adlı kadın, işyerinin gece yarısı kurşunlandığını, bu olay nedeniyle, birlikte yaşadığı Ş.T.nin boşanma davası süren eşinin yakınları İ.B. ve F.B. adlı şahıslardan şüphelendiğini bildirdi. Yakalanan İ.B. suçlamayı kabul etmezken, F.B. aranıyor.

İŞYERİNE MOLOTOF KOKTEYLİ..

Hacı Abdi Mahallesi Hasanbey Caddesi’nde F.O. (30) adlı şahısa ait bir halı mağazasına 03.45 sıralarında kimliği belirsiz kişi yada kişilerce 2 adet soda şişesiyle hazırlanmış molotof kokteyli atılarak, yangın çıkartıldı.

İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü ve herhangi bir can kaybı olmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.