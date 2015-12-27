Dövülen Şahıs Öldü

Yaklaşık 25 gün önce Atatürk Caddesi’ndeki işyerinde dövülerek ağır yaralanan şahıslardan 38 yaşındaki Ramazan S.’nin, tedavi görmekte olduğu Turgut Özal Tıp Merkezinde öldüğü bildirildi.

Cinayete dönüşen olay, 8 Temmuz tarihinde Emniyet Müdürlüğü Vukuat Raporu’nda yeraldıktan sonra malatyahaber.com’da şu bilgilerle yayınlanmıştı:

“Dövülerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki E.Ö., 34 yaşındaki S.B. ve 38 yaşındaki R.S. adlı şahıslar, Atatürk Caddesinde ortak işlettikleri yere gelip kendilerini dövdüklerini iddia ettikleri 27 yaşındaki R.B., 34 yaşındaki A.Y., aynı yaştaki O.E. ile 30 yaşındaki İ.K.dan şikayetçi oldular. Polis İ.K. dışındaki 3 şahsı yakaladı. Bunlardan R.B. ifadesinde, kumar yüzünden kendisini borçlandırdıklarını öne sürdüğü şikayetçilerin kendisini dövmeleri üzerine bu şahısları dövdüğünü, kendisinin de şikayetçi olduğunu iddia etti. Adliyeye verilen şahıslardan R.B. tutuklandı.”