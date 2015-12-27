Dövülen Şahıs Öldü
Yaklaşık 25 gün önce Atatürk Caddesi’ndeki işyerinde dövülerek ağır yaralanan şahıslardan 38 yaşındaki Ramazan S.’nin, tedavi görmekte olduğu Turgut Özal Tıp Merkezinde öldüğü bildirildi.
Cinayete dönüşen olay, 8 Temmuz tarihinde Emniyet Müdürlüğü Vukuat Raporu’nda yeraldıktan sonra malatyahaber.com’da şu bilgilerle yayınlanmıştı:
“Dövülerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki E.Ö., 34 yaşındaki S.B. ve 38 yaşındaki R.S. adlı şahıslar, Atatürk Caddesinde ortak işlettikleri yere gelip kendilerini dövdüklerini iddia ettikleri 27 yaşındaki R.B., 34 yaşındaki A.Y., aynı yaştaki O.E. ile 30 yaşındaki İ.K.dan şikayetçi oldular. Polis İ.K. dışındaki 3 şahsı yakaladı. Bunlardan R.B. ifadesinde, kumar yüzünden kendisini borçlandırdıklarını öne sürdüğü şikayetçilerin kendisini dövmeleri üzerine bu şahısları dövdüğünü, kendisinin de şikayetçi olduğunu iddia etti. Adliyeye verilen şahıslardan R.B. tutuklandı.”