Dr. Demirel’in Halası Öldü

Eski milletvekili Galip Demirel’in amcası kızı, eski Sağlık Müdürü Dr. Sezai Demirel’in halası, Malatya’nın tanınmış terzilerinden Bekir Timuçin’in eşi Hatice Timuçin vefat etti.

7 yıldır kalp ve böbrek yetmezliği hastalıkları nedeniyle tedavi görmekte olan 2 çocuk annesi 75 yaşındaki Hatice Timuçin’in, dün akşam Turgut Özal Mahallesi’ndeki evinde vefat ettiği bildirildi.

Belediye Kültür ve Sanat Müdür Vekili Alişan Hayırlı’nın da kayınvalidesi olan Hatice Timuçin’in cenazesi, bugün Şehir Mezarlığı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine; merhumenin yakınları, eski milletvekili Galip Demirel, yeğeni Dr. Sezai Demirel, AKP İstanbul Milletvekili ve eski bakan Güldal Akşit, Malatya Valisi Halil İbrahim Daşöz, Belediye Başkanı Cemal Akın, AKP Belediye Başkan Adayı Ahmet Çakır, Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Mehmet Yaşar Çerçi, MHP Belediye Başkan adayı Cumali Ünaldı ile kalabalık bir topluluk katıldı.

Taziye adresinin; Turgut Özal Mahallesi 2. Cadde Akasya Sitesi olduğu bildirildi.

KARADUMAN’IN HALASI..

Öte yandan, TV Malatya spor programcılarından Şenol Karaduman’ın halası Fadime Saruhan da vefat etti. 86 yaşında ölen 5 çocuk annesi Saruhan’ın cenazesi, Şehir Mezarlığı Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.