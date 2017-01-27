Dr. Diyarbakırlıoğlu İçin Mevlid

Doktor Ahmet Diyarbakırlıoğlu’nun vefatının 1’inci yıldönümü dolayısıyla, ailesi tarafından 29 Ocak 2017 Pazar günü Yeni Camii’de mevlid okutulacak.

Dahiliye (İç Hastalıkları) Uzmanı olarak uzun yıllar Malatya’da görev yapan, 2008 yılında ikametgahını ve işini İstanbul’a nakleden, Bakırköy’deki Kızılay Niyazi- Ali Rıza Mete Tıp Merkezi’nde görev alan Dr. Diyarbakırlıoğlu, dizindeki menisküs rahatsızlığı nedeniyle Türk Böbrek Vakfı’na ait olan Hizmet Hastanesi’nde ameliyat olmuştu.

Dizinden geçirdiği bu ameliyat sonrasında, 30 Ocak 2016 günü emboli (pıhtı atması) oluşması sonucu 64 yaşında iken vefat eden Dr. Ahmet Diyarbakırlıoğlu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla, önümüzdeki Pazar günü Yeni Camii’de öğle namazını müteakip okutulacak mevlide, merhumun yakınları, arkadaşları ile dostları aile tarafından davet edildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com