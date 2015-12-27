Dr.Kara’nın Sergisi

Dr. Hasan Karanın ikinci kişisel resim sergisi Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezinde açıldı.

Matematik alanında doktora yapmış olan Hasan Kara resim yeteneği ile de kendisini gösterdi. Akçadağ İlköğretmen Okulunda var olan resim yeteneğini öğrenciliği, öğretim üyeliği ve dershaneciliği aşamalarında da ihmal etmeyerek geliştirdi, sergiler açtı.

25 Nisan 2011 günü açılış ve kokteyli gerçekleştirilen sergi 25-28 Nisan günleri arasında açık kalacak. Karanın sergide yer alan tablolarının tamamına yakını doğal görünümleri kapsayan yağlı boya resimlerden oluşuyor.

Dr. Hasan KARA

1951 yılında Malatya’nın Arguvan ilçesinde doğdu. İlkokulu Aşağı Sülmenli köyünde okuduktan sonra Akçadağ İlköğretmen Okuluna girdi. 1969 yılında burayı bitirdi. 1974 yılında Ankara Yüksek Öğretmen Okulunu ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesini bitirdi. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümünde asistan olarak çalışmaya başladı. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra 1982 yılında Fakültedeki görevinden ayrıldı. İki yıl bir dershanede çalıştıktan sonra 1984 yılında arkadaşlarıyla birlikte açtığı Yöntem Dershanesinde Kurucu – Matematik öğretmeni olarak çalışmaya devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Lise ve dengi okullar ile üniversiteye hazırlık matematik kitapları yazımını sürdürmektedir.

Bu süreçte öğretmen okulunda var olan resme olan ilgisi azalmamış, desen, çizim ve yağlı boya resim yaparak çalışmalarını sürdürmüştür.2009 yılında Davit Ughrelidzenin kurslarına katılmıştır. İlk çalışmalarını Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Karma Resim Sergisinde (Çayyolu) sergilemiştir. İlk kişisel sergisini 2010 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezinde açan sanatçının bu ikinci kişisel sergisidir. Sanatını geliştirmek amacıyla Kum Sanatta çalışmalara katılmaktadır.

HABER: Süleyman ÖZEROL