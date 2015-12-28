Dr. Taştepe Vefat Etti
Malatya eski sağlık müdürlerinden Dr. Mediha Taştepe vefat etti.
Eski Köy Hizmetleri Bölge Müdür Yardımcısı Nurhan Taştepe’nin de ablası olan 82 yaşındaki Dr. Mediha Taştepe’nin cenazesi, Şehir Mezarlığı Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
1970’li yılların sonları ve 1980’li yıllarda Malatya İl Sağlık Müdürlüğü görevinde bulunan Dr. Taştepe, 12 Eylül ihtilalinde seçilmiş belediye başkanı İbrahim Fendoğlu görevden alınınca, bir süre dönüşümlü olarak dönemin Defterdarı Aziz Yetkin’le birlikte Malatya Belediye Başkan Vekilliği yapmıştı. Dr. Taştepe, bekardı.
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