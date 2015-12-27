DSB’de Başkan Seçimi

Malatya Derme Sulama Birliği’nde yeni başkan Abdullah Polat olurken, seçimde Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır da oy kullandı.

Derme Sulama Birliği Başkanlığı’nda yapılan seçimlerde eski başkan Muharrem Çamurlu aday olmazken, Abdullah Polat, Recep Akkuş ve Yusuf Özdemir yeni başkan olmak için yarıştı. 52 üyenin oy kullandığı seçimde en yüksek oyu alan Abdullah Polat, Derme Sulama Birliği’nin yeni başkanı oldu.

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Derme sulama birliğimizin seçimi yapıldı ve biz de seçimde delege olarak oyumuzu kullandık. Abdullah Polat bu aşamada yeni başkan oldu. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Çakır, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Ülke genelinde ve Malatya’da ciddi bir kuraklık sorunu olduğuna dikkat çeken Çakır, “Bu yıl düşen yağışa baktığımız da yine Malatya’mızın kurak geçtiğini görüyoruz. Baraj sularının düşük olması ve de özellikle Çat barajımızın doluluk seviyesi yüzde 10 civarında. Bu senede su ciddi bir sorun olacak gibi görünüyor. Şu an göreve seçilen arkadaşlarımızın işi çok zor. Çünkü su yetersiz olunca doğal olarak sorun ortaya çıkmış oluyor. Ben, arkadaşlarımızın adil şekilde dağıtım yaparak, kayıp kaçakları önlem almaları için gerekli görüşmeleri yaptık. İnşallah bu sıkıntıyı en az seviyede atlatırız. Ama önemli olan basınçlı sulama sistemine geçmek. Ancak şu anda gündemimiz de olan suyu adil, eşit ve iyi bir şekilde verebilmek. Kayıp ve kaçakları önlemeliyiz” diye konuştu.

Derme Sulama Birliği Başkanı Abdullah Polat ise, “52 delegemizin büyük çoğunluğunun oyunu alarak, göreve seçildik. Göreve seçildiğim için bir yandan seviniyorum bir yandan da ülkemizin yaşadığı kuraklık sorunu nedeniyle büyük bir sorumluluk almaktan dolayı korkuyorum. İnşallah önce Allah yardım eder, yağmurlar olur. Sonrada meclisimizin değerli üyeleri bana yardım ederse Malatya’mızı yaşadığı sıkıntıdan kurtaracağım” dedi.

AKÇADAĞ’DA..

Bu arada Akçadağ ilçesi Sultansuyu Sulama Birliği Başkanlığı’na da Zeki Solmazgül seçildi.

İlçede Devlet Su İşleri (DSİ) Salonu’nda gerçekleştirilen seçime, 40 delege ve 3 aday katıldı. Önceki başkan Ömer Güler 13 oy alırken, adaylardan Zeki Solmazgül 24 oy alarak başkan oldu. Diğer aday Nedim Karadağ’ın 2 oy aldığı belirtilirken, 1 oyun de geçersiz sayıldığı kaydedildi.