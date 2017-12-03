DSİ’den Ağbaba’ya Yanıt Geldi

“NE BİTMEYEN TESİSLER AÇTIRILMIŞ, NE DE..”

DSİ Genel Müdürlüğü, Ankara’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle toplu açılışları yapılan Malatya’daki tesislere ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın eleştiri ve iddiaları üzerine bir açıklama yaptı ve Ağbaba’nın haksız ithamlarda bulunduğunu öne sürdü.

AĞBABA’NIN ELEŞTİRİLERİ..

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanının Malatya’da henüz tamamlanmamış tesislerin açılışını yaptığını öne sürmüş, 29 Kasım günü Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın açılışını yaptırdığı 375 tesis arasında bulunan Malatya’daki 3 barajın sulama kanallarının ihalesinin bile yapılmadığını belirterek, “Baraj yaptık diyorlar, ortada kanal yok. Böylece ,Boztepe Recai Kutan ve Kapıkaya Turgut Özal Barajlarına yeni kardeşler geldi.Bicir , Ayvalı ve Taşevler Barajlarının gövde inşaatları bitse bile su kanalları olmadığı için sulama yapamayacaklar.AKP Genel Başkanı kanalsız baraj açılışı yaparak bir kez daha tarihe geçti.”ifadelerini kullanmıştı.

Ağbaba, bakanlığın Ekim 2017’de verdiği bilgiye göre, açılışı yapılan bazı tesislerle ilgili şu bilgilerin verildiğini iddia etmişti:

“Kuluncak Bicir Barajı’nın temelden yüksekliği 32 metre, su biriktirme hacmi 910 bin metreküp.Fiziki gerçekleşmesi yüzde 85.

Darende Ayvalı Barajı’nın temelden yüksekliği 34 metre, su biriktirme hacmi 87 milyon metreküp. Fiziki gerçekleşme yüzde 68

Akçadağ Taşevler Barajı’nın temelden yüksekliği 51 metre, su biriktirme hacmi 5,12 milyon metreküp. Fiziki gerçekleşme yüzde 25.”

Baraj diye ifade edilen tesislerin normal şartlar altında gölet statüsü taşıdığını öne süren Ağbaba, “Şayet bu tesisler barajsa Boztepe, Kapıkaya nedir? Temelden yükseklikleri, su biriktirme hacimleri dikkate alındığında açılışı yapılan yerler olsa olsa gölettir. Kaldı ki resmi yazışmalarda, DSİ’nin sosyal medya hesabında, Elektronik Kamu Alımları Platformunda, ihale ilanlarında bile gölet görünen yerler, açılış günü baraj olmuş. 18 Temmuz 2016 tarihli İhale ilanında Kuluncak Bicir Barajı Gölet olarak duyurulmuş. Arama motoruna Ayvalı Barajı diye girdiğinizde karşınıza ilk çıkan DSİ sayfasında bile Ayvalı Göleti , İsim değiştirerek hem genel başkanlarını hem de Malatyalıları kandırıyorlar” iddiasında bulunmuştu.

Yaptığı yazılı açıklamada Bakan Eroğlu’nun ‘son 15 yılda 156 milyar lira yatırım yaptık’ sözlerini de değerlendiren Ağbaba, “Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın resmi verilerine göre 15 yılda Malatya’ya 1 Milyar 560 bin liralık yatırım yapıldığı belirtiliyor.Yani bakanlığın toplam yatırımları içinde Malatya’ya yüzde 1 pay ayrılmış. Malatya’dan yüzölçümü ve nüfusu daha küçük illere daha fazla yatırım yapılırken, su kaynakları ile çevrili Malatya’ya daha az yatırım yapılmasını anlamak mümkün değil” demişti.

DSİ’NİN AÇIKLAMASI..

DSİ Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden, Ağbaba’nın iddialarına ilişkin gönderilen açıklama şöyle:

“CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Sayın Veli Ağbaba’nın Bakanlığımızca yapımı tamamlanarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplu açılışı gerçekleştirilen 375 tesis arasında yer alan Malatya’daki bazı projelerle alakalı değerlendirmelerine yer verilmiş, yine Malatya yatırımları ile alakalı bazı haksız ithamlarda bulunulmuştur.

İlk olarak Malatya’ya yapılan yatırımlardan bahsetmek gerekirse; son 15 yılda Malatya’mıza 1 milyar 600 milyon lira yatırım yapılmış olup, 1 milyar 47 milyon liralık iş ise yatırım programındadır. Bakanlık olarak şehrin su sıkıntısı çekmemesi adına son 15 yılda çok sayıda tesis hizmete alınmıştır. 9 baraj ve gölet inşa edilmiş, 233.190 dekar arazi sulamaya açılmış ve yıllık 140 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. Derme İlave ve Çerkezyazısı Sulaması, Darende Gökpınar Sulaması, Doğanşehir Söğüt Barajı Sulaması, Hekimhan Güzelyurt Barajı Sulaması, Sofular Barajı Sulaması, Arapgir Göleti Sulaması, Derme Çerkezyazısı Sulaması Borulu Şebeke Filtreleme ve Tahliye Yapıları hizmete alınan tesislerdendir. Malatya Boztepe Recai Kutan Sulaması, Malatya Kapıkaya Turgut Özal Barajı Sulaması, Malatya Merkez Yaygın Barajı Sulaması, Doğanşehir Erkenek Barajı Sulaması, Hekimhan Kurşunlu Barajı Sulaması, Kuluncak Karaçayır Barajı Sulaması ve Kuluncak Bicir Barajı Sulaması inşaatı devam eden sulama tesislerindendir. Proje aşamasındaki işlerimizin de bitimiyle beraber 640.000 dekar zirai arazide sulamaya açılacaktır.

Yıllardır hasretle beklenen Yoncalı Barajı Malatya’mızın hasretle beklediği dev bir projedir. Baraj ve muhtevasında bulunan tesislerle beraber yaklaşık 296 milyon liraya mal olacak bu projede barajın 2019 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Bu baraj ile 174.070 dekar tarım arazisinin sulanması ve milli ekonomiye yıllık 83.327.759 TL ekonomik katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Sayın Veli Ağbaba’nın sulama tesisleri ile alakalı iddialarına gelecek olursak; Bicir Barajı ve Sulaması İş’inde % 100 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır. Ayvalı Barajı İşi’nde de % 100 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır. Ayvalı Barajı Sulaması Yapım İşi’nin 25.10.2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup, sözleşme aşamasındadır. 2018 yılında sulamasının bitirilmesi hedeflenmektedir. Taşevler Barajı İşi’nde % 100 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, geçici kabulü işlemleri devam etmektedir. Taşevler Barajı’nın iş bitim tarihi Mayıs 2018 olmakla birlikte üstün gayret ve özverili çalışmalar sonucu iş bitirilmiştir. Taşevler Barajı Sulaması Yapım İşi’nin 08.11.2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup, sözleşme aşamasındadır. 2018 yılında sulamasının bitirilmesi hedeflenmektedir.

Sayın Ağbaba yaptığı değerlendirmede göletlerin açılış günü baraj olduğuna dair de bazı iddialarda bulunmuştur. Ancak Taşevler Barajı temelden 51 metre, Bicir Barajı temelden 33 metre, Ayvalı Barajı ise temelden 34 metre yüksekliktedir. Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu (ICOLD) kriterlerine göre de 30 metreden yüksek olan bu tesisler baraj olarak adlandırılmaktadır. Bu sebeple Sayın Vekilin iddia ettiği gibi bu tesislerin açılış günü baraj olarak dillendirilmesi gibi bir durum da söz konusu değildir.

Baraj ve sulama projelerinin ayrı ihale edilmesi hususu gayet normal bir durumdur. Önce depolama tesisleri tamamlanır akabinde şebeke ve kanal yapıları inşa edilir. Teknik sebep ve/veya arazi şartlarından dolayı kanal ve şebeke yapılarında gecikmeler söz konusu olabilmektedir. Bu bakımdan önce biriktirme yapılarının inşa edilmesi daha doğrudur.

Sayın Veli Ağbaba’nın daha küçük şehirlere daha çok yatırım yapılırken daha az yatırım yapıldığını iddia ettiği Malatya ilimizde sulanabilir arazilerin yüzde 57’si inşa edilen tesislerle şu anda sulanmakta olup, yatırım programındaki sulama projelerinin de hizmete girmesiyle sulanan arazi oranı yüzde 70’e çıkarılacaktır. Söz konusu bu oran da Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir.

Yukarıda yer alan bilgilerden hareketle ne Bakanlığımızca diğer şehirlere kıyasla Malatya’ya daha az yatırım yapılmış, ne Sayın Cumhurbaşkanımıza bitmeyen tesisler açtırılmış ne de inşa ettiğimiz tesisler açılış günü baraj olarak adlandırılmıştır.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com