‘Dualarla Uğurlandılar’
Malatya’nın Darende ilçesinde bu yılın ilk umre kafilesi yola çıktı.
Darende’de ilk umre kafilesi merkez Çarşı Camii’nde namaz kılındıktan sonra dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
İlçe vaizi Yahya Özden’in konuşmaları ve yapılan dualarla 35 kişilik grup, yakınları tarafından kutsal topraklara uğurlandı.
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