Final

Final

Örnek Resim


Arion

Arion

Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Dün Bulundu, Bugün Sergide

Dün Bulundu, Bugün Sergide
  • 27.12.2017
  • 0

Doğanşehir ilçesindeki bir bahçede bulunan yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen küp (pithos), Malatya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

Pişmiş topraktan çark yapımı olan küp, kentte bu zamana kadar yapılan kazılarda elde edilen eserler içerisinde, kendi kategorisinde, bu büyüklük ve sağlamlıkta ele geçirilen tek eser olarak dikkati çekiyor.

Malatya Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Kenan Özdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sözlü ihbar sonucunda eserin bulunduğunu ve bir gün süren özenli çalışma sonucunda müzeye getirildiğini belirtti.

Küpün bulunduğu alanın yeniden incelendiğini kaydeden Özdaş, çalışmaların tamamlanmasının ardından alanın tescili için Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne müracaatta bulunulacağını söyledi.

Küpün 135 santim yüksekliğinde, 92 santim çapında olduğunu anımsatan Özdaş, “Müze müdürlüğümüzde bu büyüklükte kendi formunda sağlam denilebilecek tek eserimiz. Envanter kayıtlarımızda böyle bir eser yoktur. Daha önceki kurtarma, yüzey, sondaj kazılarımızda ve bilimsel kazılarımızda bu büyüklükte ve çapta bir eserimiz bulunmamaktadır.” diye konuştu.

Özdaş, küpün 2 bin yıllık olduğu tahmini dile getirerek “Dönemin buzdolabı, saklama kapları diyebiliriz eser için. İçinde tahıl saklanabilir ya da soğuktan koruması gereken yiyecekler. Pişmiş topraktan çark tekniği kullanılarak yapılan küpün üstünde ise kabartma halinde 4 kademelik bir desen bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: / / / / / /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."