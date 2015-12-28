Dünya Bankası Heyeti Geldi

Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında Dünya Bankası ve İller Bankası uzmanlarından oluşan bir heyet, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Genel Sekreter Arif Emecen Başkanlığı’nda bir dizi toplantıya katıldılar.

Dünya Bankası’ndan Soraya Goga, Anna Gueorguieva, Frank Allen, Onur Yener, Turda Özmen, Canan Yıldız, Mihaly Kopanyi, John Driscoll, Emre Kaya ile İller Bankası Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan Gökhan Gökçe, Turan Atakan ve Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı’ndan Hulusi Adıgüzel’den oluşan heyet; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arif Emecen, Genel Sekreter Yardımcıları Ercan Turan ve Zeki Sarılar, ilgili daire başkanları ve personellerinin katılımı ile çeşitli toplantılar yaparak, süreç hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin daha önceden çevre, ulaşım ve enerji konularında Sürdürülebilir Şehirler Projesi içerisinde yer aldığı; Dünya Bankası ve İller Bankası uzmanları ile finansal, teknik ve satın alma, planlama konularında çeşitli toplantılar yapıldığı bildirildi.

Düzenlenen toplantıların ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arif Emecen Başkanlığı’nda ayrıca bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı sırasında Dünya Bankası’ndan Soraya Goga, Malatya’da bulunmaktan son derece mutlu olduklarını, Büyükşehir Belediyesi’nin Malatya insanının misafirperverliğini en iyi şekilde gösterdiğini belirterek, teşekkür etti. Goga, “Finansman, planlama ve ulaşım konularında uzman arkadaşlarımızla birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili ekipleriyle çok verimli geçen toplantılar yaptık. Üzerinde durduğumuz ulaşım, enerji, planlama ve finansman konuları bizim için önümüzdeki süreçte işbirliğimizi oluşturacaktır. Önümüzdeki süreçte Malatya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışacağımız için ekip olarak çok mutluyuz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arif Emecen ise, Dünya Bankası ve İller Bankası heyetini Malatya’da ağırlamaktan memnun olduklarını söyledi. Emecen, Dünya ve İller Bankası heyeti ile teknik ekipler düzeyinde bir takım çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Toplantılar sırasında ele aldığımız konular genelde ileriki yıllara dönük Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan ve hayata geçirilmesi düşünülen projeler hakkındaydı. Bu projelerin de Sürdürülebilir Şehirler kapsamına girecek şekilde altyapısının, fizibilite etütlerinin ve teknik çalışmalarının tamamlanması, bunların gerçekleştirilmesi amacıyla da uzun vadeli finansman teminine yönelikti. Toplantılar sırasında, teknik ekiplerimizle birlikte detaylı bir şekilde çalışmalarını yürüttüğümüz toplu ulaşım, trambüs projesinin Organize Sanayiye kadar uzatılması; çevre ve enerji konularında görüşmelerimiz oldu” diye konuştu.

Genel Sekreter Emecen, önümüzdeki Kasım ayında neticelendirilmek üzere halihazırda devam eden bazı projeler ile ilgili raporlar hazırlayacaklarını, bunları tekrar düzenlenecek toplantılar sırasında tartışacaklarını belirterek, Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında yer alan konular ile ilgili uzun vadeli kredi sağlanması konusunda da umutlu olduğunu söyledi.