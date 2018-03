Malatya’nın Darende ilçesinde lise öğrencileri “Dünya Yeşeriyor, Hayaller Gerçekleşiyor-The Earth Is Getting Green, Dreams Are Getting True” projesi kapsamında, bin 916 fidanı toprakla buluşturuldu.

Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesinin ortağı olduğu “Dünya Yeşeriyor, Hayaller Gerçekleşiyor-The Earth Is Getting Green, Dreams Are Getting True” projesi kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Darende Kaymakamı Enver Zengince’nin de katıldığı etkinlikte bin 916 fidan toprakla buluşturuldu.

Zengince, etkinlikte yaptığı açıklamada, Anadolu lisesinin uluslararası bir projede yer almasının çok önemli olduğunu belirterek, uygulama aşamasında kaymakamlık olarak projeye destek vereceklerini söyledi.

Proje Koordinatörü Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesi öğretmeni Zeynep Asya Çağlayan da projeye Türkiye genelinden 193 katılımcının ve Avrupa’dan 7 ülkenin katıldığını belirtti.

