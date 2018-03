‘Dünyada Başka Örneği Var mı?’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, spor salonu olmayan Malatya Spor Lisesi’ni Meclis gündemine getirdi. Ağbaba, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya “Spor salonu olmayan spor lisesinin, Dünya’da başka örneği var mı?” Diye sordu

65 bin metrekarelik bir alana sahip olan ve 2004-2005 eğitim öğretim yılında eğitime başlayan spor lisesinde kış aylarında öğrencilerin okulda spor yapamamaları dikkat çekiyor. Pek çok öğrencinin spor yapmak için kilometrelerce uzaklıktaki kapalı spor salonlarına gittikleri belirtilirken, bir spor lisesinde spor salonundan daha önemli neyin olacağı da merak ediliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Spor Lisesi’ne 10 yıldır kapalı spor salonu yapılmamasını eleştirdi. 205 öğrencinin eğitim gördüğü okula spor salonu yapılmasını istedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP döneminde hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de çarpıklıklar her gün yüzümüze çarpıyor. Türkiye’de sporun ve sporcuların geliştirilmesi amacıyla kurulduğu belirtilen spor lisesine spor salonu yapmamak ancak bu iktidardan beklenen bir davranıştır. Milli Eğitim Bakanlığı galiba sporun sadece bahar aylarında yapıldığını sanıyor. Bakanlık Malatya’da ki okula bir an önce kapalı spor salonu yaparak, öğrencilerin mağduriyetine son vermelidir” dedi.

Ağbaba’nın TBMM Başkanlığı’na konuyla ilgili verdiği soru önergesi şu şekilde:

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Malatya Spor Lisesi 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci yetiştirmektedir. Malatya-Elazığ Karayolu üzerinde, Mişmiş Park girişinde bulunan Malatya Spor Lisesi’nin kapalı spor salonunun olmadığı, belirtilen sebeple öğrencilerin kış aylarında sınıftan dışarı çıkamadıkları ve spor yapamadıkları belirtilmektedir.

Bu çerçeveden hareketle;

1-Malatya Spor Lisesi’nin kapalı spor salonunun olmadığı doğru mudur? Doğru ise spor salonu olmayan spor lisesinin Dünya’da başka örneği var mıdır?

2-Malatya Spor Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler kış aylarında nerede spor yapmaktadır?

3-Kar, yağmur ve soğuk havalarda spor yapamayan öğrencilerin yarışmalarda başarılı olmalarını beklemek gerçekçi midir?

4-Okula spor salonunun yapılmaması, Bakanlığınız tarafından sporun sadece bahar aylarında yapılan bir etkinlik olarak görülmesinin sonucu mudur?

5-Malatya Spor Lisesi’ne kapalı spor salonu yapılması planlanmakta mıdır?

6-Ülke sporuna katkı sağlayan, milli ve manevi değerlerini yaşayan, yaşatan, uluslar arası spor etkinliklerinde ülkemizi başarıyla temsil edebilen bireyler yetiştirmek’ misyonuyla açıldığı belirtilen spor liselerinin başarı oranları nasıldır?

7-Türkiye genelinde kaç spor lisesi vardır? Bu liselerin kapalı ve açık spor salonu sayıları ne kadardır?”