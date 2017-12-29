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Malatya Haber -

“Dünyanın En Büyük Fabrikasına Dönüşecek”

“Dünyanın En Büyük Fabrikasına Dönüşecek”
  • 29.12.2017
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  • AFET VE İNSANİ BARINMA SİSTEMLERİ ÜRETECEK

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Malatya’da 1980’lerde inşa edilmiş olan 52 bin metrekare kapalı alanlı atıl pozisyonda duran bir vagon fabrikası, dünyanın en büyük afet ve insani barınma sistemleri fabrikasına dönüşecek” dedi.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 2017 yılını değerlendirmek ve Kızılay’ın 2018 yılına dair projelerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla düzenlenen İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında Malatya’da yapılması planlanan ‘dünyanın en büyük afet ve insani barınma sistemleri fabrikası’ projesi hakkında önemli bilgiler verdi.

Malatya’da hayata geçirilmesi planlanan afet ve insani barınma sistemleri fabrikasında yaklaşık bin 500 insanın çalışacağını, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin de gerçekleştirileceğini ifade eden Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, şöyle konuştu:

“Bakanlarımızla ve Başbakanımız ile yaptığımız istişarelerde şifahi anlamda olurlarını aldık. Malatya’da 1980’lerde inşa edilmiş olan 52 bin metrekare kapalı alanlı atıl pozisyonda duran bir vagon fabrikası, dünyanın en büyük afet ve insani barınma sistemleri fabrikasına dönüşecek. Bu çerçevede dev bir yatırım planlandı. Yaklaşık bin 500 insanın çalışacağı ve sadece prefabrike hafif çelik ve afet konutu temelinde bir üretimin yapılmayacağı, çadır fabrikalarımızla entegre barınma sistemlerinin, afetlere yönelik çok farklı Ar-Gelerin ve inovasyon çalışmalarının yapıldığı, ürünlerin üretildiği bir merkez de olacak ümidini taşıyoruz. İnşallah bu projemiz 2018’in ilk çeyreğinde netleşmiş olur”.

İstanbul, iha

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