Dünyanın En Zeki İnsanı 12 Yaşındaki Hintli Pawar

İngiltere’nin Cheshire idari bölgesinde, yapılan IQ testleri sonucu dünyanın en zeki insanının Hint asıllı 12 yaşındaki Rajgauri Pawar olduğu açıklandı.

İngiltere’nin Cheshire idari bölgesinde, yapılan IQ testleri sonucu dünyanın en zeki insanının Hint asıllı 12 yaşındaki Rajgauri Pawar isimli kız çocuğu olduğu bildirildi. Yapılan testlerde 162 puan alan Pawar, ünlü bilim insanları Stephen Hawking ve Albert Einstein’ı geride bıraktı. Pawar’ın Manchester Üniversitesinde bilim insanı olan babası Dr. Surajkumar Pawar sonuçlara ilişkin, “Kızım böyle bir sonuç elde eden en genç insan oldu” dedi.

Rajgauri Pawar’a yüksek IQ’lu kişilerin yer aldığı İngiliz Mensa Topluluğu’na üyelik teklifi yapıldığı bildirildi. IQ testlerinde dahilik sınır puanı 140 olup, bu rekoru Albert Einstein ve Stephen Hawking 160 puan alarak kırmıştı. Şimdi yeni rekorun sahibi, testlerden 162 puan alan Rajgauri Pawar oldu.

Londra, iha